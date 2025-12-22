揚言下午引爆捷運系統 北市警追IP多在尼泊爾+柬埔寨

台鐵21日晚間接獲捷運警察通報，有民眾預告將於22日13時30分許，放置炸彈於捷運系統內並引爆，緊急針對全台共構車站系統加強戒備。（圖／翻攝畫面）

張文於捷運北捷隨即殺人，釀成4死11傷慘案，引起民眾恐慌，然而台鐵21日晚間接獲捷運警察通報，有民眾預告將於22日13時30分許，放置炸彈於捷運系統內並引爆。對此，台鐵也緊急與鐵警勤務中心聯絡，針對全台所有共構系統車站，加強防備、車站巡查與危安通報，呼籲民眾應提高警覺。而台北市政府警察局稍早也說明，揚言恐嚇等相關帳號，註冊IP為尼泊爾與柬埔寨，乎民不要在網路散發恐嚇暴力言論，警方會嚴加追查。

台鐵公司行控中心指出，22日上午主動與鐵警勤務中心聯繫確認後，已針對與捷運系統共站之臺鐵車站（包括松山站、南港站、台北站、板橋站、松竹站、新烏日站、大慶站、新左營站），依據災害事故應變處理須知與通報作業要點，通知上述相關車站，請提高警覺，並與鐵警及地方警察單位加強聯防戒備、車站巡查及危安通報。

對此，台北市政府警察局刑事警察大隊大隊長盧俊宏指出，初步追查相關IP督為尼泊爾與柬埔寨，呼籲民眾務必不要在網路散發恐嚇暴力言論，警方會嚴加追查，市警局在案件發生後會在北市交通樞紐站點等，強力增加警力部署，維護市民安全。

