揚言也要列「中共好戰罪惡分子」名單 王世堅：我隨時能列10個給他

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

中國國台辦今（7）日宣布將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人列入「台獨頑固份子」名單，並表示終身追究責任。對此，民進黨立委王世堅批評，這種作法荒唐也無聊，請中共當權者收斂好戰份子，否則台灣也可以列十大中共好戰罪惡分子，「我隨時可以列十個給他。」

中國國台辦發言人陳斌華今早表示，劉世芳宣揚台獨分裂謬論，大肆打壓支持兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台大陸配偶，極力給兩岸人員往來設置障礙；鄭英耀則大肆鼓吹謀獨挑釁言論，組織編纂台獨教材，毒害島內青少年。兩人台獨思想頑固、涉獨言論囂張，決定將兩人列入「台獨頑固份子」清單，並採取懲治措施。

民進黨今日下午召開中執會。王世堅會前受訪表示，這實在太無聊了，中共能列台獨首惡份子，我們也能把他們的人列為「十大首惡」，像今天有16 架共機繞台，也能把這些解放軍列進去，這已經到了荒唐且無聊的地步，如果彼此要如此仇視，那什麼都不用談了，請問中國14億全體人民會同意嗎？

王世堅質疑，台灣有做什麼侵犯到中共嗎？台灣從未親門踏戶，派軍機軍艦騷擾中共的領海範圍，反而是中共一而再、再而三地挑釁台灣，且他們前陣子才說要和平統一，怎麼今天馬上翻臉要武統台灣，根本是說一套、做一套。「中共他們自己要想清楚，每一句話背後都有神明，看你講話有沒有守信用。」

「昨天是敵人，明天不曉得。」王世堅強調，兩岸之間距離這麼近，可以互通有無，在經濟、文化上交流，雖然制度互相不同，但應該要彼此尊重、求同存異，「講那些話，在我個人認為，可能是中共內部少數的武統派，那種強硬分子要藉機鬧事。」

此外，王世堅也說，如果真的要打仗，並非大就一定會贏，而是雙方都要付出很大的代價；如果哪一真的擦槍走火，也絕非只是台海之間的戰鬥，可能會波及亞洲、全世界，所以希望中共當權者可以壓制那些武統派、好戰份子，不要再公布這些有的沒的名單，「否則我們也來列一列，明天我隨時可以列個十個給他，『十大中共好戰罪惡分子』可以這樣子嗎？」

