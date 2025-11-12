揚言全球抓捕沈伯洋？中國國台辦回應

▲中國國台辦發言人陳斌華今（12）日表示，分裂國家是嚴重的犯罪行為，「將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責」。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

[NOWnews今日新聞] 中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，已由重慶公安局立案偵辦，官媒央視本月9日更發布影片，其中有中國學者揚言可透過國際刑警組織，對沈展開全球抓捕。對此，中國國台辦發言人陳斌華今（12）日表示，分裂國家是嚴重的犯罪行為，「將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責」，陳斌華也補充，有關行動僅針對極少數「台獨」頑固份子，「不涉及廣大台灣同胞」。

中國國台辦發言人陳斌華今日在國台辦例行記者會上，被問及《央視》播出「起底沈柏洋」影片一事時表示，「分裂國家是嚴重的犯罪行為。沈伯洋發起、建立『台獨分裂組織，大肆宣揚『台獨』分裂謬論，長期從事分裂國家犯罪活動，對其依法追究刑事責任、采取執法司法行動，是落實《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》、維護國家統一的正義必要之舉。對於沈伯洋這種破壞兩岸關系、分裂國家的『台獨』頑固分子，我們將采取一切必要的懲治措施，依法終身追責」。

但被問及是否已經掌握具體證據，會以哪種事證向國際刑警組織提出跨境司法合作，陳斌華並未正面回應。

另外，陳斌華也表示，有關行動針對的是涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的極少數「台獨」頑固份子，「不針對、不涉及廣大台灣同胞」。

