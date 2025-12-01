揚言對他不利！夜店大亨夏天倫遭伏擊 律師揭網友曾留言恐嚇

記者楊忠翰／台北報導

林姓嫌犯伏擊夏天倫後主動前往民有派出所投案。（圖／翻攝畫面）

台北市信義區知名夜店創始人夏天倫，30日傍晚6時16分帶著女友離開健身房，一同前往民生東路三段某大樓地下停車場，突然遭到2名惡煞持利器伏擊，造成夏天倫左手臂刀傷、右手臂及眼部腫脹等傷勢，女友則是眼部腫脹，雙雙被送往馬偕醫院救治；據了解，有網友曾到夏天倫threads下方留言，並威脅要對他不利，是否與這次伏擊事件有關，仍待警方進一步調查釐清。

警方表示，昨天中午12時許，雙煞便來到夏天倫內湖住家埋伏，下午3時許夏天倫離開住家，1小時後抵達民生東路三段的健身房，雙煞開車尾隨進入停車場；傍晚6時9分，夏天倫帶著女友現身，雙煞隨即衝上前去攻擊，過程僅1分鐘，雙煞得手後分散逃離現場，其中1人往中山區逃逸，林嫌則是在40分鐘後抵達民有派出所投案。

廣告 廣告

警方將林嫌帶回現場查證，並車內搜出刀械、棍棒、辣椒水等證物；林嫌到案後拒絕夜間偵訊，目前專案小組已擴大調閱監視器畫面，藉以掌握嫌犯作案軌跡，積極追緝共犯下落，並釐清犯案動機以及幕後有無教唆共犯。

警方調查，林嫌擁有詐欺前科，並無幫派註記，昨晚他主動投案後，自稱是夏天倫員工，因工作待遇太差，才會選擇挾怨報復，但警方進一步追問細節，林嫌便拒絕回答問題，警方懷疑是幕後指使者提供的說法。

余韋德律師表示，數日前有網友在夏天倫threads下方留言，內容提及要對其不利等威脅生命的言論，因此他們有追加提出恐嚇告訴；對此，警方則表示，夏天倫應訊時並未提及此事，但警方不會排除任何線索，目前最重要的是將共犯逮捕到案。

林姓嫌犯伏擊夏天倫後主動前往民有派出所投案。（圖／翻攝畫面）

其中一名嫌犯伏擊夏天倫後徒步逃離現場。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

從內湖住家開始尾隨！夜店大亨夏天倫遭伏擊 雙煞埋伏過程曝光

挾怨報復！二寶爸酒店指名前妻坐檯 灌醉後帶到旅館拍裸照

2人皆被壓制逮捕！通緝犯遇盤查轉身逃 豬隊友相挺揮拳毆警

唾液快篩陽性！酒店3員工毒駕頻搖晃 警盤查搜出20包毒品

