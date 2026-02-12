揚言斬首日本首相！中國駐日領事薛劍神隱3月後再度露面

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

日本首相高市早苗於去年11月發表「台灣有事就是日本有事」言論，引發中國強烈不滿，時任中國駐大阪總領事薛劍甚至於社群平台上po文揚言要「斬首」，引發各界譁然，薛劍於此言論後即神隱三個多月，直到近日阪總領事館舉辦活動才終於在鏡頭前公開露面。

在揚言要「斬首」後，中國駐大阪總領事薛劍神隱長達3個多月，直到本月10日才於總領事館所舉辦的農曆新年招待會上公開露面。（圖／翻攝中國駐大阪總領事處官網）

根據《共同社》、《富士新聞網》等多家日媒報導，中國駐日本大阪總領事館今（12）日於X上發文稱駐大阪總領事薛劍於10日出席由總領事館所舉辦的農曆新年招待會，並發表演說稱中日關係正處於「嚴峻而複雜的階段」，並表示中國對日政策立場始終維持一至，無任何動搖與改變，針對日首相高市早苗於國會的答覆表示「敦請日本政府已實際行動來維持中日關係的政治基礎」。

日本首相高市早苗在去年11月時，於國會答辯稱「台灣有事就是日本有事」，引起中國強烈不滿，甚至因此爆發大規模反日行動，中國駐大阪總領事薛劍也於社群平台X上發文稱「我將毫不猶豫斬下那骯髒的頭顱。原文：勝手に突っ込んできたその汚い首を一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない」引發國際譁然，並於此番言論後於公共場合神隱，直至本月10日才時隔3個多月後再度公開露面。



