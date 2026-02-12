揚言斬首日本首相！中國駐日領事薛劍神隱3月後再度露面
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導
日本首相高市早苗於去年11月發表「台灣有事就是日本有事」言論，引發中國強烈不滿，時任中國駐大阪總領事薛劍甚至於社群平台上po文揚言要「斬首」，引發各界譁然，薛劍於此言論後即神隱三個多月，直到近日阪總領事館舉辦活動才終於在鏡頭前公開露面。
根據《共同社》、《富士新聞網》等多家日媒報導，中國駐日本大阪總領事館今（12）日於X上發文稱駐大阪總領事薛劍於10日出席由總領事館所舉辦的農曆新年招待會，並發表演說稱中日關係正處於「嚴峻而複雜的階段」，並表示中國對日政策立場始終維持一至，無任何動搖與改變，針對日首相高市早苗於國會的答覆表示「敦請日本政府已實際行動來維持中日關係的政治基礎」。
日本首相高市早苗在去年11月時，於國會答辯稱「台灣有事就是日本有事」，引起中國強烈不滿，甚至因此爆發大規模反日行動，中國駐大阪總領事薛劍也於社群平台X上發文稱「我將毫不猶豫斬下那骯髒的頭顱。原文：勝手に突っ込んできたその汚い首を一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない」引發國際譁然，並於此番言論後於公共場合神隱，直至本月10日才時隔3個多月後再度公開露面。
「斬首」言論惹風波 薛劍隔3個月現身大阪 強調中日政策立場不動搖
[Newtalk新聞] 根據日本《富士新聞網》（FNN）報導，中國駐大阪總領事薛劍在去年針對日本首相高市早苗發表涉及「台灣有事」的斬首言論引發爭議後，本月 10 日出席中國駐大阪總領事館舉辦的春節賀年活動，似為近 3 個月來首度公開露面。 事件起於 2025 年 11 月初，高市早苗在日本國會答詢時表示，若「台灣有事」，可能構成自衛隊可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。北京方面認為，此說法暗示日本可能以武力介入台海情勢，對此強烈反彈並提出抗議，並呼籲中國公民避免前往日本，雙邊關係隨之降溫。 薛劍當時在其社群平台 X 帳號上針對高市發言表示，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉」，言論一出引發日本輿論譁然與日方抗議。 《富士新聞網》（FNN）指出，根據中國駐大阪總領事館發布的訊息，薛劍在本月 10 日的春節活動中強調，「面對當前中日關係嚴峻複雜局面，中國的政策立場明確一貫，不會有任何動搖和改變」。他並意有所指地針對高市當時在國會的答辯表示，「敦促日本政府以實際行動，維護中日關係政治基礎與區域和平穩定大局」。 《共同社》則引述香港《明報》 11 日報導指出，薛劍因先前言論引發日本輿
