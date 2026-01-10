揚言斬首遭起訴！館長點名總統出庭作證 賴清德：只有被告才需要出席

網紅館長陳之漢去年在直播中脫口說出斬首總統言論，昨（9）日被新北檢依恐嚇公眾等罪嫌起訴。但館長不滿開直播怒嗆，更公開要求總統賴清德出庭作證說明到底有沒有感到害怕，否則就不構成恐嚇。總統賴清德今天出席活動簡短回應，「只有被告才需要出席」。

否認意圖恐嚇 館長要賴清德親自出庭「說害怕」

遭檢方起訴後，網紅館長陳之漢再開直播大吐苦水，去年他在直播中脫口說出斬首總統言論，如今被認定涉嫌煽動暴力，更可能造成公眾恐慌，遭新北檢起訴。陳之漢不服，點名要總統賴清德出庭作證，要賴總統親自說很害怕，這樣才能定罪；反之賴總統拒絕出庭，館長認為那就是冤案。

館長數度重申自己只是回應網友留言、評論新聞，並沒有恐嚇意圖，但新北地檢依舊認定，館長惡意將新聞中的軍事術語「斬首行動」衍生成「斬首總統」的具體犯罪行為，嚴重超出言論自由保護範疇，更已構成恐嚇公眾，及恐嚇危安等罪。

館長控冤案 綠委酸：想要野蠻暴力極權政府就去中國

面對館長的喊話，賴總統可不願奉陪，硬起來回擊稱「只有被告才需要出席」。民進黨立委也一起開酸，說館長生活在民主法治台灣，就要遵守台灣民主法治，「你想要野蠻暴力極權政府，那你到中國去，慢走不送」。

直播言論觸碰法律紅線，館長陳之漢再怎麼大聲喊冤、點名總統，後續判刑與否，都還是得交由法官依法裁量。

※犯罪行為，請勿模仿

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／綜合報導 責任編輯／施佳宜

