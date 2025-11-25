揚言斬首高市早苗的中國總領事薛劍 被稱為沉迷網路臭嘴的「推特廢人」

中國駐大阪總領事薛劍。翻攝中國駐大阪總領事館



日本首相高市早苗的「台灣有事」發言徹底激怒北京，而中國駐大阪總領事薛劍更是在社群網站貼文威脅要斬首日本首相。曾經訪問過薛劍的日本作家感嘆，年過半百的薛劍整天泡在網路，沉迷激烈放話，已是個網路廢人。

《週刊新潮》在最新一期的報導中，訪問到曾經親自採訪薛劍的日本紀實作家安田峰俊。安田峰俊說：「年過半百，薛總領事已淪為『推特廢人』（ツイッター廃人），也就是『推廢』這種程度的社群網站中毒者。」

安田俊峰進一步表示：「他從4年前在大阪上任以來，平均每天在社群媒體上發文100則，從早上6點到深夜12點都在線。每當他發表激烈言論，親中派的朋友就會點讚或轉發。在中國社群網站的發文可能被刪除，但在這裡他可以自由發言，他可能就是沉迷於這種樂趣。」

實際上，不只過激言論，薛劍也和其他曾經沉迷X（原推特）的中國戰狼外交官一樣，特別喜歡追蹤X上面的情色、擦邊球內容。中國前駐英大使劉曉明就曾點讚「黑絲人妻」影片，薛劍用他的帳號追蹤「性感瑜珈正妹」。

而在要求「斬首」高市早苗之前，薛劍的其他過激言論也令人難以想像他是一名職業外交官。薛劍曾經叫日本國民民主黨黨魁玉木雄一郎為「像蒼蠅撲糞的西方走狗政客」，並痛罵自民黨副總裁麻生太郎說：「又在胡言亂語了嗎，這個『新戰前』（暗示中日新戰爭）的變態！」

安田俊峰還指出：「他稱呼香港民主派人士為『撲滅』對象，把達賴喇嘛叫做『農奴主』……他熱衷學習日本的流行語，4年前我採訪他時，他開玩笑問我『你不會給我來個「文春砲」吧？』見面時他還是一位日語流利的中年紳士，但是……」

他認為，薛劍的「暴走化」其實就是整個中國戰狼外交的縮影，他的惡毒用詞符合中國政府的用語，薛劍進行這類謾罵既然符合北京的國策，自然不受處分。

薛劍的砍頭發言曾經引發日本討論，是否要把他宣布成為「不受歡迎人物」驅逐出境，但最後並未這樣做。日本中國問題全球研究所所長遠藤譽先前撰文說，由於薛劍在2021年6月29日就任大阪總領事，到11月28日就要屆滿4年5個月，而先前中國駐大阪總領事任期最長紀錄是4年4個月，薛劍的任期已經長得異乎尋常。

因此，遠藤譽判斷，薛劍應該是即將任期屆滿，自己回去中國。

