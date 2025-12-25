揚言殺更多人！誠品南西店被貼恐嚇紙條 中山警調監視器追查中

記者楊忠翰／台北報導

民眾在誠品南西店門口柱子上發現1張恐嚇紙條。（圖／翻攝畫面）

台北市1名27歲男子張文，19日在台北車站及誠品南西店發起攻擊行動，最後自己也墜樓身亡，釀成4死11傷的慘劇；25日晚上8時許，民眾前往誠品南西店現場獻花致敬時，瞥見柱子上張貼1張綠色紙條，內容是以英文書寫，張貼者揚言未來幾天將殺害更多的人，轄區中山分局已著手調查。

據了解，有民眾前往誠品南西店獻花致意，卻在柱子上發現1張便條貼，內容提及「I will kill more people in the next few days.」等字句，民眾嚇得趕緊拿給派出所警員，警方擔憂有模仿犯出現，已調閱周邊監視器畫面追查。

中山分局表示，今天晚間8時38分，中山一派出所警員執行誠品南西店守望勤務時，有民眾突然上前報案，並表示該恐嚇紙條貼於誠品南西店門口外柱子，警方依規定受理報案，並派員在現場採證，同時調閱監視器追查中。

中山分局強調，本分局已通報各單位加強勤務作爲，注意可疑人事物，請民眾切勿恐慌；根據刑法第151條規定，以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，可處2年以下有期徒刑；隨意轉發散播類似訊息，亦可能觸犯社會秩序維護法第63條規定，散布謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留，或新臺幣3萬元以下罰鍰，民眾切勿以身觸法。

