揚言炸北捷車廂！警連夜追證實：「冒名IP」柬埔寨發文 緊急追緝中

有不肖份子在社群平台Threads發文揚言要放炸彈引爆北捷車廂，台北市刑大大隊長表示，已查出是冒名IP。(圖／翻攝畫面)

北捷台北車站與中山商圈19日發生隨機殺人事件後，網路出現多則「張文是我兄弟」的貼文，揚言要犯下多攻擊案，昨天（21日）社群平台Threads就有1則貼文聲稱已在捷運車廂放置炸彈，今天下午「1:30分準時引爆」。對此，台北市

刑大大隊長盧俊宏表示，經緊急調閱，發現是該貼文是「冒名IP」，正嚴加追查發文者身分。

隨機砍人事件發生後，網路出現多則威脅攻擊的貼文，有不肖份子在Threads上發表一則恐嚇預告貼文，「張文是我兄弟，你們等著，我們是一個組織，已經在捷運車廂都放置好炸彈了，明天下午1:30分準時引爆！」，引起民眾人心惶惶。

北捷收到炸彈威脅，警方不敢大意嚴加巡查。(圖／翻攝畫面)

對此，台北市刑大大隊長盧俊宏表示，經過緊急調閱，發現是冒名的IP，註冊在尼泊爾，21號晚間密集發文時在柬埔寨，呼籲民眾務必不要散發步恐嚇暴力言論，警方會嚴加追查。強調台北市警察局會在交通樞紐「站點」，未來有舉辦路跑、賽事、跨年晚會、演唱會，會強力增加部署，維護台北市民安全。

