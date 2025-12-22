揚言炸小港機場還稱「張文、鄭捷都是我的人」 高雄白日男遭聲押

蘇姓男子在網路上貼文，聲稱張文、鄭捷都是他的人，還揚言要炸掉小港機場，早警方逮捕送辦。示意圖，施書瑜攝



家住高雄的蘇姓男子，在北捷隨機殺人事件後，PO文揚言要炸毀高雄小港機場，還稱「張文、鄭捷都是我成立的專案小組成員」，警方獲報後將他拘提到案送辦，高雄地檢署調查後認為蘇男涉犯《刑法》恐嚇公眾罪及《民航法》等罪，今(12/22)日晚間向法院聲請羈押。

年約30、40歲的蘇姓男子，近期於社群媒體上多次發表恐嚇性言論，包括聲稱「張文、鄭捷都是我成立的專案小組成員」，並揚言炸毀高雄小港機場、高雄車站等公共設施。他甚至在貼文中提及「跨年夜會有更大事件」及「要在1月26日執行重大行動」，同時附上疑似爆裂物的照片，相關言論引發網友不安，並立即通報警方。

今日高雄地檢署接獲內政部警政署航空警察局高雄分局通報後，立即指派主任檢察官謝長夏及檢察官廖期弘組成專案小組全力偵辦，迅速將蘇姓嫌疑人拘提到案。

蘇男到案後坦承發布相關貼文，但表示並未實際著手進行攻擊行動。檢察官複訊後，認為蘇男涉犯《刑法》恐嚇公眾罪及《民航法》散佈危害飛航安全之不實訊息罪於晚間21時40分向法院聲請羈押。

高雄地檢署指出，為持續防範重大治安事件引發模仿效應，確保應變作為統一、迅速且有效，高雄地檢署已奉台高檢署指示，由檢察長黃元冠指派重大刑案專組主任檢察官謝長夏及所屬檢察官成立防範恐怖攻擊應變小組。

高雄地檢署表示，由於轄區內有高雄港、小港機場、高雄火車站、鳳山火車站及各捷運站等重要交通樞扭，今日已由謝長夏與內政部警政署高雄港務警察總隊、航空警察局高雄分局、鐵路警察局高雄分局、高雄市政府警察局捷運警察隊保持聯繫及建立聯繫平臺，以便即時接收案件情資，充分掌握偵辦時效。

