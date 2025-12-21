揚言炸毀、開槍掃射桃園療養院 23歲男遭羈押

23歲男子恐嚇桃園療養院遭收押。（示意圖，翻攝自桃園療養院臉書）

桃園一名23歲男子近日多次在社群留言，揚言炸毀桃園療養院、掃射醫護人員，引發院方與同仁高度不安，檢警將其拘提到案，訊後認為他有反覆實施恐嚇危害安全之虞，向法院聲請羈押獲准。

桃園地檢署日前接獲衛福部桃園療養院通報，指出其臉書粉絲專頁遭陳男多次留言，內容揚言對醫護人員或行政同仁開槍、炸毀住家及開槍掃射醫院等，檢方指揮警方偵辦，並於19日將其拘提到案，查扣電腦與手機等證物。

檢警調查發現，陳男曾在療養院社群、LINE群組及個人社群帳號，多次發布、留言涉及暴力的言論。檢察官訊問後，認定陳男涉犯恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌，罪嫌重大，有事實足認反覆實施恐嚇危害安全之虞，向法院聲請羈押，桃園地院於昨日裁准予羈押。

