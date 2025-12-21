揚言炸衛福部療養院 桃園男遭火速拘提聲押獲准

桃園一名23歲陳姓男子近日多次在社群平台及通訊群組發表恐嚇訊息，揚言要對衛生福利部桃園療養院開槍、投擲炸彈。（圖／翻攝自桃園療養院官網）





桃園一名23歲陳姓男子近日多次在社群平台及通訊群組發表恐嚇訊息，揚言要對衛生福利部桃園療養院開槍、投擲炸彈，甚至對曾照護過他的醫護人員進行性羞辱威脅，造成醫護人員極大恐懼。檢方也火速拘提陳男到案，並向法院聲請羈押獲准。

據悉，桃園地檢署接獲通報後迅速展開偵辦，並於前天拘提陳男到案；由於檢方認為他有反覆實施恐嚇的可能，昨日下午向法院聲請羈押獲准。對此，醫護人員表示，未來兩個月可暫時免於恐懼，對司法的強制處分表達感謝。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德指出，上周接獲療養院通報，陳男自上月出院後，多次透過網路散布對醫院及醫護人員的暴力威脅，包括開槍、丟炸彈、使用信號彈等，讓員工上班時身心緊繃，部分人甚至需接受心理輔導。

檢察官邱婉婷指揮桃園警方調查後發現，陳男不僅在醫院官網與個人帳號留言，還將照護過他的醫護人員點名，附上手槍滑套影片及照片，詳細描述報復方式。本月18日上午7時50分起，他共發布14篇恐嚇訊息，點名2名醫師及11名護理師。警方隨即執行拘提，並扣得陳男的電腦與手機等關鍵證物。

經調查，陳男曾在療養院臉書粉專、「我是大竹人」LINE群組及個人臉書留言，揚言開槍、炸毀住家或掃射醫院，對醫護與行政人員造成高度恐懼，危及公共安全。檢方認定陳男涉犯刑法第151條恐嚇公眾及第305條恐嚇危害安全罪嫌，且有反覆實施之虞，依法向法院聲請羈押，法院20日下午裁定羈押。

黃榮德強調，醫護人員承擔照護國人健康的重任，檢方對醫療暴力與網路恐嚇絕不寬容，類似案件將嚴查速辦，以維護社會安全與醫護人員權益。

