揚言續駐加薩、敘國 以防長惹議

記者廖子杰／綜合報導

以色列國防部長卡茲23日表示，以軍將續駐加薩走廊與敘利亞邊境，並在加薩北部建立前哨基地；儘管他隨後收回上述言論，但因其說法與美國推動的加薩和平計畫內容全然相悖，引發各界關切。

擬建前哨基地 聲稱絕不撤離

《以色列時報》報導，卡茲23日上午出席約旦河西岸新屯墾區奠基儀式時聲稱，以軍已深入加薩，「將永遠不會離開」，表示續駐當地的目的是「保護以國人民，防止先前襲擊慘劇重演」。他還說，將在加薩北部建立名為「納哈爾」（Nahal）的軍農複合式前哨基地，取代2005年以軍撤離當地時廢棄的舊屯墾地；並表示以軍「絕不會撤離敘利亞南部的土地半吋」，強硬立場令各界譁然。

廣告 廣告

違反停火協議 衝擊川普構想

儘管卡茲辦公室立即在下午發表聲明，強調稍早發言「僅是基於國家安全考量發表的談話」，重申以國「無意在加薩建立屯墾區」，試圖淡化、收回前述言論。但報導指出，卡茲說法已對美國總統川普所提的「20點計畫」中，要求以色列不占領或併吞加薩的構想形成嚴重挑戰。

就連以色列戰時內閣部長埃森科特，也抨擊卡茲言論「違反國家共識」，凸顯內部分歧；巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯發言人卡西姆，則譴責卡茲「公然違反停火協議」。

另一方面，繼敘利亞過渡政府總統夏拉10月中旬訪問莫斯科、會晤俄羅斯總統蒲亭後，敘國外交部長和國防部長23日也聯袂赴俄會晤蒲亭，討論軍事、政治以及經濟合作，外界擔憂俄敘深化交流，恐為中東地緣局勢投下變數。

卡茲宣稱以國無意撤離加薩走廊與敘利亞邊境，引發國際關切。（達志影像／美聯社資料照片）

為區域局勢投下變數。圖為夏拉（左）和蒲亭10月在莫斯科會談。（達志影像／美聯社資料照片）