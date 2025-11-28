揚言藍高市黨慶活動砸豬屎爛雞蛋 鳳山警北上嘉義逮1男

國民黨高雄市黨部明(29)日將在鳳山舉辦黨慶暨公益活動嘉年華，但市黨部粉專今有網友留言，放話將帶一卡車爛雞蛋和排泄物迎接鄭麗文主席。(記者廖耀東攝)

〔記者黃良傑／高雄報導〕國民黨高雄市黨部明(29)日將在鳳山舉辦黨慶暨公益活動嘉年華，但市黨部粉專今有網友留言，放話將帶一卡車爛雞蛋和排泄物迎接鄭麗文主席，高市警方今晚北上嘉義逮獲李姓男子，詢後以恐嚇罪嫌函送。

據了解，高市刑大今午受理報案後，經過濾比對相關留言，追蹤IP位址後，鎖定留言的李姓男子，疑似住在嘉義地區。

由於明天的國民黨黨慶暨公益活動嘉年華在鳳山舉行，相關治安維護由鳳山分局負責，鳳山分局立即派人趕往嘉義尋找李男，迅速找到他到案說明。

據了解，李男疑因對國民黨主席鄭麗文的政治言論不滿，才會留言「已經準備一卡車的爛雞蛋和豬屎」，只是發發牢騷，並沒有任何行動。

警方及時找到留言嗆聲的李男，勸阻並約制後，仍依恐嚇罪嫌函送法辦。

