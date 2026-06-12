揚言重擊伊朗後取消空襲 川普稱最快週末簽和平協議

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（德國之聲中文網）美國總統川普週四（6月11日）表示，美國與伊朗最快可能在本週末簽署和平協議，重新開放霍爾木茲海峽航運。

川普在白宮向記者表示：「我們剛剛與伊朗達成了一項非常好的戰爭解決方案。」

他說：「協議一旦簽署，霍爾木茲海峽將正式重新開放。這可能很快、非常快，也許就在本週末於歐洲完成。」川普並表示，美國副總統範斯（JD Vance）可能代表美方簽署協議。

當被問及伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）是否已批准協議時，川普回答：「據我了解，答案是肯定的。」

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不過，伊朗回應稱，尚未作出最終決定。

伊朗媒體引述外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）表示，雙方談判文本的大部分內容已完成，但伊朗不會在核心立場上妥協。

若協議最終達成，將成為這場戰爭迄今最重大的外交突破。自2月底美國和以色列對伊朗發動攻擊，戰事持續三個多月，已造成數千人死亡，並推升全球能源價格大幅上漲。

川普原先揚言「將奪取哈格島」

週四，川普的說詞在短短幾小時內出現重大變化。在宣布將與伊朗達成協議前，稍早他曾揚言將對伊朗展開新一輪空襲，隨後又改口稱取消空襲。

川普原來的說法是要「狠狠打擊」伊朗，甚至不排除奪取伊朗重要石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）。他在「真實社群」發文稱：「我們將接管哈格島及其他石油基礎設施據點，全面掌控伊朗的石油與天然氣市場，就像我們對委內瑞拉所做的一樣。」

哈格島負責處理伊朗約90%的石油出口，若遭美方控制，將嚴重干擾伊朗能源貿易，對德黑蘭經濟造成巨大壓力。

美伊持續衝突

自3月中旬以來，川普多次宣稱美伊即將達成終結戰爭的協議。然而，本週雙方仍持續互相攻擊，使4月初生效的脆弱停火進一步承受壓力。

在一架美軍阿帕契（Apache）直升機遭擊落後，川普本週連續兩天下令對霍爾木茲海峽周邊地區發動空襲；伊朗則以飛彈及無人機攻擊中東各處美軍基地作為回應。波斯灣多國通報遭遇飛彈或無人機來襲。伊朗還聲稱將徹底封鎖霍爾木茲海峽，但美方駁斥了這個說法。

伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）週四警告美國，若持續升高軍事行動，恐將自身拖入一場「無止境的戰爭泥淖」，並摧毀全球能源市場。

伊朗軍方聯合指揮部司令阿裡亞巴迪（Ali Abdollahi Aliabadi）也警告，若美國再次試圖攻擊伊朗，「將遭受比過去更嚴厲的回應。」

儘管戰事升溫，巴基斯坦與卡達等調停國仍表示，推動和平談判的努力仍在持續。不過，巴基斯坦官員坦言，在目前情勢下，「很難保持樂觀」。

協議遲遲未達成 川普面臨國內外政治壓力

川普多次強調，任何和平協議都必須確保伊朗無法發展核武器；伊朗則否認有意發展核武。伊朗提出的條件包括解除國際制裁、解凍數十億美元海外資產，以及承認其對霍爾木茲海峽的控制權。

這場衝突成為白宮的政治難題。民調顯示，受汽油價格高漲影響，川普支持率持續下滑。

此外，中東其他國家的態度也將成為關鍵因素。

川普在社群媒體表示，美伊停火協議已獲得包括以色列、沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國等國支持。

不過，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室在其與川普通話後發表聲明指出，以色列並非這份美伊諒解備忘錄的簽署方。

與此同時，德黑蘭要求以色列停止在黎巴嫩的軍事行動。以色列與獲伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之間的戰事仍尚未平息。



（綜合報導）

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作者: 周依恩 (路透社、法新社、美聯社等)