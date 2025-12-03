揚言陸上打擊 川普點名哥倫比亞和委內瑞拉

美國總統川普，前幾天才說應該關閉委內瑞拉領空，現在又揚言，很快鎖定販毒集團，執行陸上打擊，並點名委內瑞拉和哥倫比亞。不過當被記者問到，為何又要特赦同樣因為販毒被判刑的宏都拉斯前總統「葉南德茲」，川普卻說這是因為前總統拜登獵巫。

川普周二表示，任何向美國販運非法毒品的國家都可能遭攻擊，並點名哥倫比亞和委內瑞拉。（圖／達志影像美聯社）

美國軍事行動引發加勒比海緊張局勢，川普政府近期派遣軍機飛越波多黎各機場，同時美國驅逐艦馬漢號（USS Mahan，DDG-72）和飛彈驅逐艦史托克代爾號（USS Stockdale，DDG 106）停靠在港口附近，使加勒比海海域戰雲密布。川普聲稱這些軍事部署是為了打擊毒品販運，並揚言可能對販毒集團發動陸上打擊。然而，此舉引發國際關注，教宗呼籲尋求對話解決問題，而川普特赦宏都拉斯前總統及對該國選舉的關注，更增添了區域政治的複雜性。

廣告 廣告

美國在加勒比海區域的軍事存在日益增強，包括軍機飛越波多黎各機場，以及驅逐艦馬漢號和飛彈驅逐艦史托克代爾號停靠在港口附近。面對外界對美國可能對委內瑞拉採取軍事行動的猜測，美國總統川普強調這些行動是針對毒品販運。川普表示，哥倫比亞生產古柯鹼並將毒品賣進美國的行為可能成為攻擊對象，並明確指出打擊範圍不僅限於委內瑞拉。

從關閉委內瑞拉領空到現在揚言對販毒集團發動陸上打擊，美國的立場似乎更加強硬。對此，天主教教宗良十四世向川普喊話，認為尋求對話比較好，或找其他方式促成改變，呼籲和平解決問題。

川普政府的行動引發質疑，尤其是在川普特赦了因賄賂和販毒而被判刑45年的宏都拉斯前總統葉南德茲之後。當被問及此事時，川普辯解說這是因為拜登的「可怕獵巫」，聲稱葉南德茲僅僅因為是總統身分就被追捕。

值得注意的是，葉南德茲與川普支持的宏都拉斯總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）同屬國家黨。在最近的宏都拉斯大選中，開票過程異常緩慢，目前阿斯夫拉暫時落後主要對手納斯拉亞約1萬票。川普對此表示懷疑，警告如果最終選舉結果被竄改，宏都拉斯將付出慘重代價。

更多 TVBS 報導

美國白宮換耶誕新裝！ 驚見川普「遭槍擊」瞬間畫像

川普證實親致電馬杜洛 警告他「想活命就快逃亡」

美軍集結加勒比海！ 川普嗆「關領空」 委內瑞拉照辦航空展

運毒船遭擊沉後 委內瑞拉兩架F-16飛越美艦

