揚言「張文，鄭捷都是我的人」炸小港機場 鳳山男遭羈押 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台北市發生男子張文在台北車站及捷運中山站無差別隨機攻擊路人案，網路竟出現模仿效應，一名住高雄鳳山的蘇姓男子，涉嫌於22日清晨，在臉書陸續發布數則驚悚貼文，稱「張文，鄭捷等人都是我成立的專案小組」且揚言要「炸小港機場」、「跨年夜幹大事」，高雄地檢署隨即指揮警方逮捕蘇男，檢察官偵訊後向法院聲請羈押，高雄地院開庭後，今（23）日凌晨裁准。

雄檢表示，本署22日接獲內政部警政署航空警察局高雄分局提報有恐嚇炸高雄小港機場之情資，隨即由主任檢察官謝長夏、檢察官廖期弘指揮偵辦，並已提拘被告到案，經檢察官複訊後於晚間21時40分向法院聲請羈押。爾後，亦將持續與轄區內之司法警察機關合作，就危害公眾安全之案件強力執法，從嚴從速偵辦，以確保社會秩序及民眾安全。

蘇男在網路的發文稱「鄭捷、張文等人都是我專案小組的人」、「犯案者都是我的人」、「還沒完成炸小港機場的任務也該行動了」，甚至囂張指稱「台灣越多像這樣的事才符合天意」；更明確預告「跨年夜要幹大事」、「下一個目標就是鳳山新城」，引發社會恐慌。

雄檢檢察長黃元冠檢察長指派重大刑案專組主任檢察官謝長夏及所屬檢察官成立防範恐怖攻擊應變小組，指揮航警局高雄分局會同高雄市刑大、鳳山分局組成專案小組，追查IP位址後，前往鳳山拘提蘇男到案，蘇男坦承發文，辯稱並無實際攻擊意圖，警方在其住處也未發現爆裂物等危險物品，但因其言論已涉嫌違反恐嚇公眾罪及民用航空法，警方仍依法移送偵辦。

針對蘇男在敏感時刻公然散布恐懼、挑戰執法行徑，檢方複訊後採取強勢作為向法院聲請羈押以遏止歪風，法院23日凌晨裁定羈押。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

