揚言「新年初一炸毀港鐵」 無業男落網…警在他家查獲3支仿槍

香港警方日前拘捕一名31歲鍾姓男子，他涉嫌在網上遊戲群組內發表恐嚇言論，聲稱將於農曆新年初一（2月17日）「放炸彈」炸毀港鐵車站。警方在其住所查獲3支仿製槍械及相關配件，鍾男已被暫控炸彈嚇詐罪。

警方在鍾姓嫌犯家中查獲的仿製槍械及War Game用品。（圖／翻攝《香港01》）

根據《香港01》，香港警方於1月27日接獲報案，指有玩家在網上遊戲平台聲稱要在大年初一於港鐵金鐘站放炸彈。重案組進行情報分析後，警方本月6日晚間逮捕嫌犯。據了解，案中涉及的網路遊戲為英雄聯盟（俗稱LOL），被捕嫌犯為戰爭遊戲（War Game）狂熱愛好者，目前無業。

警方在搜查行動中於嫌犯的住所內查獲3支仿製槍械，包括2支仿製步槍及一支仿製手槍，另外還搜獲彈匣、槍管、槍托、氣罐、塑膠子彈、戰術用頭盔、背心和腰帶等。警方將把有關氣槍送往檢驗，以確認是否符合相關規例。該嫌犯已因涉嫌「炸彈嚇詐」及「管有仿製槍械」被捕，被扣留調查。

且重案組接報後立即作出部署，反恐特勤隊及衝鋒隊曾到金鐘站搜索，未發現任何可疑物品。警方判斷嫌犯是單獨行事，沒有同伙，其動機仍有待調查。警方並未搜獲炸彈或製造炸彈的材料。

根據香港法例《公安條例》，虛報炸彈的人士一經定罪最高可被判處5年監禁。且據《火器及彈藥條例》，任何人管有仿製槍械即屬犯罪，一經定罪最高刑罰可處監禁2年。

