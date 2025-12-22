揚言「炸掉小港機場」 蘇男遭警火速逮捕、移送雄檢複訊

張文在台北市無差別殺人案件的模仿效應蔓延，網路上爆發數篇危害公眾安全的言論。如今又傳出一名男網友在社群平台發文聲稱「犯案者都是我的人」，並揚言要炸掉高雄小港機場，還指出明確時間為1月26日，甚至稱下一個目標是鳳山新城，引發民眾恐慌。

檢警立刻循線查到散播恐嚇言論的蘇姓男子並將其逮捕，今（22）日將其移送高雄地檢署複訊。

※犯罪行為，請勿模仿

責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

AAA場外粉絲擠爆周邊「聽漏音」 IU曬自拍打卡「珍惜台灣粉絲」

IU、朴寶劍降臨高雄超親民！CORTIS首次來台全員帥氣亮相

AAA第二批韓星抵台！舒華聽粉絲吼叫笑場 LE SSERAFIM.IVE全員現身