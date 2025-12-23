揚言「盧秀燕腦門開3槍」又怒嗆張文模仿犯！台中25歲女偵查佐遭羈押

記者林意筑／台中報導

台中第二警分局黃姓女偵查佐發布恐嚇訊息遭羈押不禁見。（圖／翻攝畫面）

繼北捷隨機殺人事件發生後，近期有大量民眾在社群網站上放話，造成社會人心惶惶。未料今日又傳出，台中第二警分局偵查隊一名25歲黃姓女偵查佐在網路上發文，揚言「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界來修理他」，台中地檢署獲報火速將黃女拘提到案，經訊問後依涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪聲請羈押禁見，經法官審理，裁定黃姓女偵查佐羈押、不禁見。

據悉，本月19日晚間6時52分起至21日15時38分許，黃姓女偵查佐先在Line群組中留言「猜猜ＯＯＯ會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把ＯＯＯ打死」，事後又在Threads上一篇「台中新光目標50人：張文是我兄弟」的新聞截圖下方留言「只以我可以當號召者」、「撿槍掃射」等語，且在個人頁面上發文，揚言「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」等，有多則涉及重大暴力犯罪之恐嚇言論。

檢方認為黃姓女偵查佐的貼文恐嚇內容明確，足以引起社會恐慌，嚴重危害公共安全，立即指派「防範恐怖攻擊應變小組」林芳瑜檢察官指揮第二分局即時偵辦。並於昨（22）日晚間6時35分許，持拘票將黃女拘提，同時查扣其發布言論的手機，手機經數位鑑識及比對分析後，今早將黃女移送至地檢署偵辦。

經訊問及警方勘查扣案手機等證據，檢方認為黃女涉犯恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌重大，且有勾串證人及反覆反覆實行恐嚇犯罪之虞，為避免危害擴大，向台中地院聲請羈押禁見。稍早台中地院法官完成審理，裁定黃姓女偵查佐羈押但不禁見。

