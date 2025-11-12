換主帥首勝！ 洪志善暫代 毛加恩上火線說明

新北國王換帥後奪首勝。（圖／TVBS）

新北國王隊在今天的主場比賽中展現驚人的韌性，克服最多14分的落後，最終以94:91逆轉擊敗福爾摩沙夢想家，收下2連勝。老將桑尼表現出色，全場貢獻26分成為球隊致勝關鍵。這場勝利也讓暫代總教練洪志善收下執教首勝。賽前國王總經理毛加恩表示，換下原總教練約翰的主要原因是他不適合現在的國王隊，同時也看好洪志善的帶隊能力。

新北國王換帥後奪首勝。（圖／TVBS）

比賽上半場，夢想家一度領先13分，展現強勢攻勢。直到第三節，國王隊靠著桑尼的兩記罰球將比分追平至49比49，但夢想家很快又取得領先。第四節進行到兩分半鐘時，國王隊以66比67僅落後1分，兩隊隨後展開激烈的攻防對決。關鍵時刻，桑尼連續投進三分球，為國王隊奠定勝利基礎。終場前，桑尼再度得分並罰進一球，最終國王隊以94:91擊敗夢想家，成功終止連敗。

廣告 廣告

新北國王換帥後奪首勝。（圖／TVBS）

這場勝利對國王隊意義重大，不僅是球隊近期的第二連勝，更是約翰下台後，由洪志善暫代總教練職務後贏得的首場勝利。毛加恩解釋了任命洪志善的原因，他表示洪志善這幾年在國王隊一直扮演球員與教練間的橋樑角色，非常了解球員的特質，因此看好他的帶隊實力。

關於換下約翰的決定，毛加恩強調這並非關於約翰的能力問題，而是約翰現在不適合國王隊的陣容和目標。他表示球隊和教練無法取得共識，特別是在球員運用和比賽節奏上出現落差。毛加恩還透露，目前已收到上百封經紀人的訊息，推薦了許多總教練人選，但仍希望先讓洪志善帶隊穩定比賽內容，找回國王隊應有的節奏。

更多 TVBS 報導

亞洲職棒交流賽「台日韓」教練同框亮相 樂天桃猿林立、梁家榮領軍

山本由「神」2.2局完美救援 道奇逆轉藍鳥 連霸世界冠軍

道奇世界大賽G5大熄火！ 藍鳥6：1痛宰 取聽牌優勢

大谷翔平G4敗投！道奇被藍鳥打爆 世界大賽2比2扳平

