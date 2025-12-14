《換乘戀愛4》節目組要「開告了」 網友劇透、散播不實傳聞「造成巨大傷害」

《換乘戀愛4》。愛奇藝國際站提供、翻攝Instagram @tving.official

南韓戀愛實境節目《換乘戀愛4》製作組於今日（14日）發布嚴正聲明，指出近期網路上針對部分出演者出現了大量的人身攻擊、惡意評論以及散布虛假事實的行為。製作組強調，除了這些惡意行為外，節目正式內容在公開前就遭到網友以「劇透」形式在各大社群平台上散播，已經對節目製作與素人出演者造成了「巨大的傷害」，並宣布將持續蒐集證據，準備採取強力的法律行動。

製作組發聲明譴責惡意行為

製作組在聲明中明確指出，網路上針對《換乘戀愛4》部分出演者的人身攻擊、外貌貶低、人格侮辱性貼文，以及散布虛假事實的行為正在持續增加。這些網路暴力不僅對節目的正常運作產生了嚴重影響，更重要的是，為素人出身的出演者帶來了難以抹滅的傷害，同時也破壞了觀眾完整享受節目的體驗。

《換乘戀愛4》討論度高。愛奇藝國際站提供

事前劇透蔓延 將面臨法律制裁

除了針對出演者的惡意評論外，製作組也特別點名「事前劇透」的問題。由於節目內容在公開前就遭到洩露，並以劇透的形式在網路社群和社群媒體上快速擴散，嚴重侵害了節目的版權和收視權益。製作組表示，他們正在持續蒐集相關貼文的證據，並將根據情節的嚴重性，對惡意誹謗者、虛假事實散布者以及劇透散布者採取強力的法律措施。

呼籲觀眾停止臆測、保護出演者

製作組嚴正警告，無論在節目內容公開前或公開後，一旦確認有相同惡意案例，將會「追加提告及法律應對」。同時，製作組呼籲所有觀眾應立即停止散布劇透的行為，停止對素人出演者的臆測與指責、侵犯隱私，以及過度的個人資訊追查。聲明最後強調，觀眾的體諒和健康的收視文化，將是對保護出演者和支持節目製作的最大助力。製作組承諾會盡全力製作《換乘戀愛4》，以報答廣大觀眾的支持。

《換乘戀愛4》節目組發文全文。翻攝Instagram @tving.official



