《換乘戀愛4》鐵粉Jennie終於登場！ 笑稱：被他拐來的

Jennie透露是《換乘戀愛》的忠實觀眾，很興奮能搶先看到配對結果。愛奇藝國際版提供

被譽為有史以來最強一季的《換乘戀愛4》昨（21日）播出精彩完結篇，除了觀眾期待的配對結果，最大亮點莫過於請來BLACKPINK成員Jennie擔任嘉賓，她也爆笑透露自己是被「他」拐過來的！

Jennie自告奮勇當嘉賓：多巴胺滿滿的節目

《換乘戀愛4》除了情侶們複雜的愛情線，壓軸重頭戲絕對是被敲碗敲翻的Jennie登場。Jennie 興奮表示自己本來就是節目的忠實觀眾，Simon D也透露是自己先傳訊問她是否有在看，Jennie 立刻回覆：「真的超好看，我可不可以上節目？」Simon D分享當時還一度不敢相信，反問：「妳真的要上節目嗎？」Jennie 在錄影現場則開心表示：「當然好啊！」興奮神情完全展現鐵粉熱誠。

當 Jennie 被問到 Simon D是否有事先爆雷時，她立刻正色否認：「完全沒有。」還笑稱自己為了想搶先看到結局，結果反而被 Simon D「拐上節目」，讓現場笑聲不斷

Jennie擔任《換乘戀愛4》完結篇的嘉賓。愛奇藝國際版提供

Jennie（右）笑說是被Simon D（左）拐來的。翻攝愛奇藝國際版

節目尾聲，入住者們勇敢的選擇，也讓主持群與Jennie感觸良多。金叡園表示：「從第一集到最後一集，沒有一刻不讓人驚訝。」Yura與Simon D也直呼這一季是史無前例最好看的一季。Jennie感性分享：「這是一個總是帶來滿滿多巴胺（讓心情變好）、讓人感激的節目，能一起走到第4季的最後真的很開心，也會期待第5季。」

李泳知神預測被封「仙姑」

此外，《換乘戀愛4》完結篇播出後也意外掀起另一波討論熱潮。21日，嘻哈歌手李泳知在個人X平台分享截圖，附上她先前錄製網路節目時，觀看《換乘戀愛4》第 13～14 集片段並預測最終配對的畫面。當時李泳知其實尚未正式看過《換乘4》，僅憑一次觀看就成功猜中所有最終情侶。隨著節目正式完結，她的「神準預測」再次引發關注，網友紛紛留言：「來聖地巡禮，拜託讓我搶票成功」、「保佑我考試順利」、「高手中的高手」、「這到底是怎麼猜中的？」再度掀起網路熱議。

Jennie新節目《秘密好友俱樂部》開播倒數

Jennie（中）的全新綜藝《秘密好友俱樂部》即將開播。翻攝愛奇藝國際版

《換乘戀愛4》下週將播出未公開幕後花絮，全季已於愛奇藝國際版獨家熱播中。此外，Jennie 也將與同樣出身戀愛實境節目的藝人Dex攜手出演全新節目 《秘密好友俱樂部》，以一場「懂得在收到一份喜悅時，願意分享成雙份快樂」的聚會為概念，參與者將收到來自「秘密好友俱樂部」的邀請。節目首個任務為大型「小天使」遊戲，成員必須在隱藏自己身分的情況下，為指定對象準備禮物。《秘密好友俱樂部》也將自2月1日起，每週日18:55與韓國同步，全台 OTT 獨家播出。



