換了台積電 關稅只和日韓一樣15％？柯文哲轟：台灣不是民進黨專利

民眾黨前主席柯文哲（中）痛批「台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口」。（吳佩蓉攝）

針對台美貿易協議接近完成，美國對台關稅將降至15％，但台積電必須大幅加碼赴美投資設廠，民眾黨前主席柯文哲今（15）日強烈質疑，降到15％也只是跟南韓、日本一樣，根本沒有優惠，更重要的是「到底拿什麼去換？」直言不能讓台積電搞到最後變美積電，並痛批「台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口」。

民眾黨主席黃國昌率團赴美訪問，外界關注焦點鎖定在軍購案與關稅談判。柯文哲上午陪同黨籍宜蘭縣長參選人陳琬惠參拜宜蘭四結福德廟時受訪表示，這次黃國昌率團訪美，重點就是軍購案與關稅案。

談到軍購問題，柯文哲表示，他在2024總統大選時就已是第一個提出，台灣國防經費應提高到GDP的3％，「天下沒有白吃的午餐，安全防衛要花錢，而且很花錢，這我們都曉得，也很支持」，但這不代表錢可以亂花。

他直言，目前「已經付錢沒有拿到東西的，至少超過6000億元，詳細的數字應該是接近7000億元」，在這種狀況下，「付了一大堆錢沒有拿到東西，現在兩張A4紙，又要1.25兆，當然大家會很難接受。」

柯文哲也點名總統賴清德，指賴先在國外媒體《華盛頓郵報》宣佈要買軍火，但在國內卻不解釋、不報告，甚至不願意接受質詢，「在已經付了這麼多錢、沒有拿到東西的狀態下，現在還要1.25兆」，讓人難以接受。

他強調，「台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口，不是掛一個愛台灣的口號就可以為所欲為。」

在關稅與台積電議題上，柯文哲說，目前台灣對美關稅比南韓、日本多5％，就算降到15％，也只是跟日韓一樣沒有更優惠，真正的問題是「到底拿什麼去換？」他直言，不管是台積電還是其他投資，「不要台積電搞到最後變美積電」，因為台積電是台灣最重要的半導體產業，「如果整個產業鏈要搬，那台灣就被掏空。」

另針對交通部推動北宜高鐵計畫，經費從原本1800億元暴增到4000億元，引發前政務委員張景森質疑，該案恐是政策急轉彎下的「高風險投資」。而柯文哲今也直指，政府高喊高鐵建設，「講明白就是炒地皮」，而不是解決宜蘭真正的交通問題。

