換了新碗狗狗反而變不吃飯？掌握緩衝的3階段：打造零壓力進食環境！
火報記者 張舜傑／報導
許多飼主遇到過這樣的困境，狗狗平時食慾正常，但換了新碗後卻變得挑食、慢吞吞，甚至完全拒絕進食。其實正是狗狗對環境變化極為敏感的表現。
餐碗在狗狗日常生活中扮演重要角色，不僅關係到進食，也影響牠的安全感與情緒穩定，突然更換新碗可能打亂牠對環境的熟悉感，造成壓力與焦慮。透過「緩衝」的三個階段，飼主可以全面而細緻地幫助狗狗適應新碗，維持穩定食慾與心理安全。
第一階段：熟悉氣味與材質
狗狗對氣味敏感，新碗的材質、製造氣味或清潔劑味道，都可能讓牠感到陌生甚至排斥，第一階段重點是讓狗狗逐步熟悉新碗的感官特性。飼主可先將新碗放在舊碗旁邊，讓狗狗自由嗅聞、探索，觀察牠的反應，不急於放入食物。對於特別敏感或焦慮的狗狗，可在新碗裡放置少量舊碗上的食物，藉由氣味連結降低陌生感。
第二階段：漸進替換進食方式
當狗狗對新碗開始熟悉後，可將少量食物放入新碗，同時保留舊碗，讓狗狗有選擇權，這種漸進式替換方式，讓牠逐步接受新碗而不產生壓力。飼主可將新碗放在熟悉位置，避免環境布局過多變動，或將食物從舊碗慢慢轉移到新碗，增加新碗的吸引力。
第三階段：完全替換與正向強化
在狗狗開始願意使用新碗進食後，就可以完全替換舊碗，飼主可透過口頭鼓勵、輕拍或親近互動，讓狗狗把新碗與正向經驗建立連結。若狗狗仍有遲疑，可暫時保持安靜環境，避免其他寵物或噪音干擾，讓牠安心進食，持續觀察進食速度、食慾與情緒變化，並配合固定作息，可讓狗狗建立對新碗的長期安全感。
其他注意事項與全面照護
除了循序漸進換碗，飼主還需注意水碗的位置、餐具材質及進食環境是否安靜，過於嘈雜或人來人往的環境，也可能影響狗狗食慾。若狗狗伴隨挑食、嘔吐或精神不振，應及早觀察身體狀況，排除健康問題。建立穩定、可預測的進食環境，搭配耐心引導與正向回饋，才能真正達到零壓力進食。
狗狗不吃飯往往不是挑食，而是對新碗陌生感和心理壓力的反應，透過熟悉氣味、漸進替換與正向強化三個階段，再搭配穩定作息與安靜環境，飼主可以全面提升狗狗的安全感與食慾，使每一餐都成為安心、舒適且愉悅的時光，也能加深主人與狗狗之間的信任與情感連結 !
