換他「煮」！三代掌門人曝光 傳蘋果CEO庫克明年卸任

知情人士表示，現年65歲的蘋果執行長庫克（Tim Cook）即將卸任！蘋果董事會正加速接班布局，並積極物色下一位掌舵者。其中蘋果的硬體工程高級副總裁特納斯（John Ternus）被視為目前最有機會接棒的人選，但相關決策仍未最後拍板。

根據英國金融時報報導，蘋果董事會與高層正在加速推動接班計畫，庫克最快可能在明年（2026）卸下執行長一職。據悉，庫克卸任與年底iPhone銷售旺季無關，而是公司籌備多時的計畫，蘋果對此拒絕置評。

報導指出，新任執行長可能不會在1月下旬最新財報出爐前公布，但知情人士認為，若在年初宣布人事異動，新領導團隊將有時間適應，並為年度大型活動做好準備，包括6月的開發者大會以及9月iPhone發表會。

現年65歲的庫克，自2011年接替賈伯斯（Steve Jobs）以來，帶領蘋果市值從3500億美元一路飆升至4兆美元。儘管財務表現出色，蘋果近期在人工智慧（AI）領域尚未取得重大突破，今年股價漲約12％，落後競爭對手。如今傳出庫克即將卸任，他曾表示，希望能從公司內部物色合適接班人，確保蘋果未來持續穩健發展。

報導指出，新任執行長可能不會在1月下旬最新財報出爐前公布，知情人士認為，若在年初宣布人事異動，新團隊將需要時間適應，並為年度大型活動做好準備，包括6月的開發者大會以及9月iPhone發表會。

