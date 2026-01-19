「換侯」心結未解？鄭麗文：侯友宜非小心眼，早就翻篇了

鄭麗文2024總統大選曾喊「換侯」。資料照 李政龍攝



國民黨主席鄭麗文未拜會新北市長侯友宜，被指為過去主張2024總統大選「換侯」兩人心結未解。對此，鄭麗文今（19日）表示，請大家不用太過憂慮，侯友宜不是小心眼的人，她早就沒放心上，侯也應該早就翻篇了。

國民黨在新北市長選舉仍未推派人選，媒體人吳子嘉稱鄭麗文去年當選國民黨主席至今仍未拜會侯友宜，直呼是因2024年總統大選，當時鄭公開在節目上大喊「換侯」導致兩人產生心結，近日侯友宜的各區行動治理就是展現侯的基層實力，勸告鄭麗文快點醒過來。

鄭麗文中午接受網路節目專訪說，侯友宜非傳統「老藍男」，不只是這次選舉，侯過去選舉都不參與黨務與選務，幫忙的方式、與國民黨關係，比較不像其他政治人物，不是侯友宜故意不幫忙，而是侯的作風一向如此。

鄭麗文說，新北市長選舉也非靠新北市府輔選，侯市府要行政中立，否則恐被民進黨盯上，侯也很忙，都在備詢，自己也沒有特別約，但黨慶時有遇到台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安等，但沒有特別約，有溝通很好，與侯友宜也一樣，自然就好，未來總有機會見面。

鄭麗文說，大家不要多想，好像新北市長在杯葛新北市長選舉，何況未來新北市長候選人也會自組競選團隊。請大家不用太過憂慮，侯友宜不是小心眼的人，她早就沒放心上，侯也應該早就翻篇了。

