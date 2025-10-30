即時中心／綜合報導

多家中國企業原先便受到美國技術出口限制，然而日前美國商務部擴大貿易管制，相關子公司遭列入黑名單。不過美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週四表示，作為川習會的一部分，美國計畫將延後一年實施，以換取中國延後稀土出口限制一年。

半導體設備及材料大量使用稀土，如釹、鈰、鏑等，然而這些原料主要卻由中國掌控，等同掐住全球半導體供應鏈的脖子。

美國商務部日前公布新規定，若任何公司實體，其股權至少50％受到已制裁公司擁有時，該公司同樣受到黑名單限制，藉以阻止中國企業透過子公司規避制裁。

川普在川習會後向媒體宣布，美中雙方將很快簽署貿易協議，同時也針對稀土問題達成共識，中國將會持續出口稀土。

美財長貝森特週四在接受福斯新聞訪問，被問到黑名單擴大措施時，他表示該規則計畫將暫停一年；作為交換，中方也暫停其稀土出口管制一年。

貝森特強調，稀土出口管制不只影響美國，還將波及其他西方國家與亞洲民主國家供應鏈；因此中國暫緩該措施，對全球經濟都具重要意義。

原文出處：快新聞／換取中國暫停稀土管制 美計畫暫停擴大貿易管制黑名單

