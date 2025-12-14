換取美國「解除鉀肥制裁」！白俄羅斯釋放諾貝爾和平獎得主等123名政治犯

白俄羅斯昨（13）日釋放了包括 2022 年諾貝爾和平獎得主比亞利亞茨基（Ales Bialiatski）的123名政治犯。 圖：達志影像/美聯社

[Newtalk新聞] 白俄羅斯昨（13）日釋放了包括 2022 年諾貝爾和平獎得主比亞利亞茨基（Ales Bialiatski）、反對派代表人物科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova）在內的共 123 名政治犯，以改善與美國的兩國關係，美國也解除了對白俄羅斯一項關鍵農產品「鉀肥」的出口制裁。

據《ABC News》和《AP》報導，白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）赦免了這批囚犯，而美國隨後確認將解除對這個東歐國家鉀肥產業的制裁。

廣告 廣告

身為俄羅斯的親密盟友，白俄羅斯因長期鎮壓人權以及允許莫斯科利用其領土入侵烏克蘭，多年來一直面臨西方的孤立和制裁。美國白俄羅斯特使科爾（John Coale）在與盧卡申科會談後向記者形容會談「非常富有成效」，並稱兩國關係正常化是「我們的目標」。一位匿名美國官員形容這次釋放是「美白接觸的一個重要里程碑」，也是美國總統川普的「又一次外交勝利」。

據報導，自 2024 年 7 月以來，白俄羅斯已釋放了兩百多名政治犯，獲釋者中包括一名美國公民、六名美國盟國公民和五名烏克蘭公民。

在這次獲釋的知名人士中，人權倡導者比亞利亞茨基（Ales Bialiatski）在 2022 年獲頒諾貝爾和平獎時正在獄中，他因被廣泛譴責為出於政治動機的指控而被判刑十年。比亞利亞茨基昨日透過電話告訴《美聯社》，在被關押了 1613 天後獲釋讓他感到驚訝，但他誓言將繼續他的工作，強調白俄羅斯仍有「一千多名政治犯仍被關在監獄裡，僅僅因為他們選擇了自由」，而他將成為「他們的聲音」。

另一位主要反對派人物科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova）因陰謀奪取政權等指控於 2021 年被判處 11 年徒刑。此外，曾試圖挑戰盧卡申科的反對派人物巴巴里科（Viktar Babaryka）也在獲釋名單中。

大多數獲釋囚犯被送往烏克蘭，包括比亞利亞茨基在內的少數人被送往立陶宛。烏克蘭當局證實，白俄羅斯已移交 114 名平民，其中包括五名烏克蘭國民。流亡反對派領袖齊哈努斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）對釋放表示歡迎，但她警告：「我們不要天真：盧卡申科沒有改變他的政策，他的鎮壓仍在繼續，並且他持續支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭。」她呼籲西方在討論放鬆制裁時必須「極度謹慎」，以免助長俄羅斯的戰爭機器。

分析指出，白俄羅斯鉀肥產業曾佔全球鉀肥出口量約 20%，但因西方制裁和主要出口途徑遭切斷而遭受重創。最近一輪的美白會談還提及了委內瑞拉局勢以及俄羅斯對烏克蘭的持續入侵。一位美國官員補充，美白關係要持續取得進展，還需要解決白俄羅斯與鄰國立陶宛之間的緊張關係，立陶宛政府本週因來自白俄羅斯的安全氣球造成主要機場多次關閉，已宣布進入國家緊急狀態。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

（影）白俄羅斯推平價版「柏金包」! 售價僅90美元掀話題

(影) 假維和真入侵？白俄宣稱可派兵烏克蘭維安 網諷 : 盧卡申科想跳船