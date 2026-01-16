換取關稅優惠代價高 台承諾40%半導體供應鏈移往美國

行政院宣布台美貿易談判達成重大突破,美方同意將對台對等關稅從20%調降至15%,並給予半導體及相關產品232關稅最優惠待遇。副院長鄭麗君於美東時間15日晚間召開記者會說明談判成果。

根據協議內容,台灣半導體業者可獲得232關稅豁免優惠,赴美設廠期間可免稅進口建廠產能2.5倍的產品,完工後仍可免稅進口美國產能1.5倍產品。

此外,汽車零組件、木材家具、航空零組件等多項產品也取得232關稅最優惠待遇,學名藥及飛機零件更獲零關稅優惠。

代價高昂的「優惠」

作為交換條件,台灣晶片及科技公司將在美投資至少2500億美元(約新台幣8.1兆元),台灣政府並提供等額信用擔保。

美國商務部長盧特尼克更撂下重話,目標是在川普任內將台灣40%半導體供應鏈移往美國,並警告未在美建廠企業恐面臨100%懲罰性關稅。

台積電已在亞利桑那州購地準備擴建,發言人表示將基於市場需求持續評估投資決定。

關稅大棒下的被迫讓步

此協議實質上是台灣在美國關稅威脅下的被動讓步。台灣以8.1兆元投資承諾、政府信用擔保及40%供應鏈外移,僅換取5%的關稅降幅。盧特尼克「不來就課100%關稅」的威脅,更凸顯這是一場不對等的談判。

台灣不僅需承擔美國建廠的高額成本,還面臨先進技術外流風險,長期恐削弱台灣作為半導體重鎮的競爭優勢。

