「換妃」耳語不斷 陳亭妃：這種事絕不會在民進黨發生

立委陳亭妃代表民進黨參選下屆台南市長，面對近期「換妃」說，她斬釘截鐵說，這種事絕對不可能在民進黨發生。（曹婷婷攝）

民進黨已提名立委陳亭妃參選下屆台南市長，針對綠委林俊憲與台南市議長邱莉莉合照看板被拿來大做文章，甚至傳出「換妃」說，陳亭妃今天表示，這是對手見縫插針，國民黨過去曾「換柱」，所以不斷傳遞這個訊息，但這種事絕對不會在民進黨發生，她更喊話希望國民黨不要再多想了，「好好面對你們自己的選舉，比較重要。」

陳亭妃下午陪同胞妹陳怡珍一起召開記者會，正式表態陳怡珍將不參與民進黨議員登記，盼讓黨內提名競爭單純化、促進整合。陳亭妃強調，這個動作最主要是讓北區、中西區競爭程度降到最低，怡珍初選、大選實力不用揣測，但她願意卸下這個任務，希望給更多民進黨人才投入這個選區。

面對她要參選市長也讓胞妹放棄尋求連任，但坊間仍存在「換妃」說，對此，陳亭妃說，民進黨過去從來沒有這樣的事發生，反而是國民黨過去曾「換柱」，所以國民黨不斷傳遞這個訊息，因為他們曾經有這樣的經驗，但這種事絕對不會在民進黨發生，她希望國民黨不要再多想了，「好好面對你們自己的選舉，比較重要。」

針對外界最關注黨內整題議題，她說，民進黨在過去經驗包括初選、大選，都不會有整合問題，但既然她要扮演「桶箍」，勢必要做出一些決定，她雖不能影響別人，但可以拜託自己的妹妹，她思考的是降低初選紛擾，大家團結一致拚大選才是最重要的。

