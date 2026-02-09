「換妃」鬧大？藍委曝林俊憲樁腳耳語：怕她手會伸進來

陳亭妃(右)台南市長初選勝出，但林俊憲(左)的抬轎議員及基層樁腳疑似仍未放棄希望。（合成圖／示意圖／資料照）

綠營台南市長「換妃」說引發熱議，綠委王世堅9日強調民進黨有規矩，這是完全不可能的事，林俊憲一定會放下成見支持陳亭妃參選。藍委王鴻薇直言，台南綠營兩派有長期的選舉恩怨，甚至傳出樁腳不滿林俊憲要等八年種種耳語，若真無嫌隙，外人難以挑撥離間。

國民黨立委王鴻薇9日在《新聞大白話》節目提到，「換妃」當然茲事體大，王世堅被堵訪時說出這番話，其實就是喊話林俊憲：林俊憲你不要作「卒仔」，若真換妃的話，就是大丈夫輸不起、「跋歹筊」（詐賭）。

王鴻薇指出，但這事會不會發生？老實說也不只關係林俊憲一個人而已，因為這是陳亭妃自己跟民進黨這些台南市議員，從邱莉莉開始，長期的選舉恩怨。如果今天林俊憲這些樁腳沒辦法接受，陳亭妃可能手會伸進未來的議員選舉，甚至議長選舉的話，林俊憲這些抬轎的議員，他們現在沒有辦法去抬林俊憲，又為什麼要去抬陳亭妃？

王鴻薇直指，因為台南真的傳出來了，這些抬林俊憲的議員，他們的樁腳就說，如果今天是林俊憲來選，林俊憲四年後還可以再選；如果是陳亭妃選，林俊憲要等八年！有這樣的耳語、說法，所以陳亭妃不要再說是謝龍介挑撥離間、見縫插針。

王鴻薇直呼，就像蔡英文、賴清德之間，如果沒有「縫」，人家也挑不起來，「你們之間，也是如此！」

