換妻真人秀男星遭爆「硬上家裡2隻狗」！警追查驚見「雲端藏未成年私密片」

美國2015年曾有一部呈現已婚夫妻「換偶生活」的實境節目《Neighbors With Benefits》，讓出演夫妻可以在「和其他人的另一半一起生活」期間同時兼顧工作、家庭及社區活動，但因觀眾強烈反彈，節目僅播出2集就緊急下檔，剩餘集數也全數封存。不料，作為出演者之一的麥克科利斯特（Tony McCollister）如今竟被爆散播未成年性虐待影片，甚至還與動物發生性行為！

根據紐約郵報（New York Post）、TMZ等外媒報導，麥克科利斯特12月初在俄亥俄州華倫郡（Warren County）被警方以「涉及未成年人的猥褻物品散布罪」以及「與動物發生性行為罪」逮捕。檢方指出，麥克科利斯特涉嫌在11月23日將兒童性虐待影像上傳至他的Google帳戶，並與他所飼養的2隻犬隻發生性行為。

根據法院文件記錄，調查人員在偵辦過程中從麥克科利斯特的帳戶中發現上述證據，但檢警目前尚未公開說明調查此案的起點及麥克科利斯特具體犯罪時間。麥克科利斯特遭逮後已完成法院提訊，並經裁定以25萬美元（約784萬元新台幣）交保，另被勒令不得與兒童或寵物接觸，他目前仍被羈押於華倫郡監獄，預定會在12月30日再次出庭。

報導指出，麥克科利斯特至今尚未做出任何認罪或不認罪答辯，但他所面臨的指控在俄亥俄州法律下屬重罪，一旦定罪，可能面臨最高8年監禁和1.5萬美元（約47萬元新台幣）的罰款，且隨著調查持續，未來可能還會追加其他指控，全案仍待調查釐清。

另外，調查指出，麥克科利斯特的住址登記在南黎巴嫩郊外的一處住宅，住宅所有人為格羅夫（Erica Grove）。不料，法庭記錄顯示，格羅夫也同樣面臨「與動物發生性行為罪」的指控，但格羅夫目前並未遭逮，而是在麥克科利斯特被捕的12月23日這天收到法院傳票，目前此案也在調查中。

