換季不乾燥！5款平價＋專櫃不乾澀洗面乳盤點，這款敏感肌、醫美術後肌也大推

【文／Beauty美人圈．Janine】

秋冬換季，肌膚最容易出現乾燥、緊繃甚至脫屑的狀況，洗臉看似小事，其實是整個保養的第一步、也是決定後續保養吸收效果的關鍵。選對洗面乳，不僅能溫和帶走髒污與多餘油脂，更能在清潔同時保留肌膚水分、避免肌膚乾燥。這次精選5款秋冬不乾澀洗面乳推薦，從專櫃到平價好入手口碑款洗面乳，讓洗臉也能變成每日的保養享受～

秋冬不乾澀洗面乳推薦1：嬌蘭 蘭鑽極萃氧生潔顏凝霜

這款潔顏凝霜是蘭鑽抗老保養流程的靈魂關鍵，能深層潔淨同時維持肌膚水分平衡。質地呈現珍珠光澤的濃潤凝霜，一遇水就化成細緻柔滑的奶霜泡沫，包裹臉龐時像是柔軟雲霧般綿密。富含從自然黏土中分離出的生物科技成分，有效帶走髒污與污染微粒；洗完後肌膚觸感柔嫩不乾澀，還透出淡淡花香與植萃氣息。內含50%護膚成分，結合「蘭花根萃高濃縮分子科技™」與「蘭鑽油水平衡科技™」，幫助強化肌膚屏障、維持油水平衡，讓洗臉也成為一場奢華的養膚儀式。

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生潔顏凝霜，150ml / NT$4,550 圖片來源：嬌蘭

秋冬不乾澀洗面乳推薦2：DIOR 迪奧極淨舒緩潔顏慕斯

這款潔顏慕斯富含法國白睡蓮萃取與菸鹼醯胺，專為敏感肌與乾燥肌設計，能溫和有效清潔髒污與殘妝。乳霜質地柔滑細緻，遇水瞬間打出比上一代更綿密豐盈的泡沫，包覆臉部時柔軟如雲，帶來舒適的洗感。洗後肌膚清爽不緊繃，同時保有水潤感，毛孔看起來更細緻、肌膚光澤透亮。日常清潔同時啟動保養第一步，讓後續精華或乳液更容易吸收，也讓肌膚長時間維持柔嫩與明亮感。

DIOR 迪奧極淨舒緩潔顏慕斯，150ml / NT$1,950 圖片來源：DIOR

秋冬不乾澀洗面乳推薦3：Kanebo 佳麗寶 保濕緻潤洗顏皂霜

這款洗顏皂霜擠出來是濃郁的霜狀質地，帶有舒服的花香調——茶花的清雅與玫瑰果的果香交織，聞起來很療癒。只需一點點搭配起泡網，就能搓出細緻、綿密又富有彈性的厚實泡泡，泡泡能緊密包覆肌膚，就像面膜般溫柔洗淨髒污。添加舒柔彈潤保濕精粹與水感增效保濕膜，洗後肌膚感覺乾淨卻不緊繃，水嫩透亮，後續保養品也更好吸收。無論是乾肌還是混合偏乾肌，都能感受到它的保濕力與舒適感。

Kanebo 佳麗寶 保濕緻潤洗顏皂霜，130g / NT$2,100 圖片來源：Kanebo 佳麗寶

秋冬不乾澀洗面乳推薦4：Neogence 霓淨思 玻尿酸溫和保濕洗面乳

這款洗面乳有輕盈乳霜質地，能搓出細緻泡沫，泡泡柔軟綿密又有彈性，洗起來很舒適。含大分子+陽離子玻尿酸，洗後肌膚水潤不緊繃，甘草酸二鉀與天然海藻醣讓配方溫和不刺激，敏感肌也能安心使用。泡泡可以輕柔帶走臉上的髒污與多餘油脂，洗後清爽水嫩，膚觸滑順，整體感覺很溫和舒適。

Neogence 霓淨思 玻尿酸溫和保濕洗面乳，125ml / NT$500 圖片來源：Neogence 霓淨思

秋冬不乾澀洗面乳推薦5：SKIN1004 理膚天使 弱酸洗面乳

淡咖啡泥狀質地，輕輕加水即可搓出濃密細緻泡沫，泡泡柔軟有彈性，能深入清潔毛孔髒污。PH5弱酸性配方搭配積雪草精華，能溫和保護肌膚屏障、維持水分，洗後不乾澀、不緊繃，膚觸滑順。天然原料氣味清新，不含香精，敏感肌也可安心使用。冬天若偏乾的肌膚，可搭配後續保濕精華或乳液加強滋潤。

SKIN1004 理膚天使 弱酸洗面乳，125ml / NT$689 圖片來源：SKIN1004 理膚天使

