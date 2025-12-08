換季乾燥肌求救！ 水光針選擇安全產品與專業醫師才安心
46歲的吳小姐因為換季關係導致肌膚變得乾燥、泛紅和搔癢，生活上非常不方便，原本想要嘗試到國外打水光針改善膚質，但是心有疑慮而拖了好幾個月。經親友介紹到仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）皮膚科與美容醫學中心主任、同時也是林口長庚皮膚外科醫師的黃昭瑜主任門診，接受水光針治療後順利改善膚質，終於擺脫生活困擾。黃昭瑜主任表示，水光針的確能在換季時快速改善皮膚乾燥問題，但必須正確理解其原理與安全性，並在專業皮膚科醫師的操作下，才能真正達到保養效果。
黃昭瑜主任說，隨著季節交替，氣候濕度與溫度變化，許多人會明顯感受到皮膚乾燥、粗糙，甚至脫屑或敏感，為了在短時間內恢復肌膚水潤光澤，水光針成為不少民眾的熱門選擇。很多人以為水光針只是把玻尿酸打進去，其實它是源自中胚層療法（Mesotherapy），其設計是將玻尿酸或其他活性成分，以細針注射至真皮淺層，直接補充肌膚所需的水分與養分。水光針與一般塗抹保養品相比，能突破角質層阻隔，讓成分真正進入皮膚內部，達到立即保濕、改善膚質的效果，就像是幫皮膚打一劑小小的「營養針」，讓膚況迅速回到理想狀態。
由於市面上的水光針產品百百種，品質卻差異很大。黃昭瑜主任指出，玻尿酸分子本身是安全的，但交聯程度不同，效果與副作用風險也不同。高交聯玻尿酸分子較硬，通常用於填充凹陷或塑形，若用於水光針，可能出現顆粒感或不自然的膚觸。相對地，低交聯或未交聯玻尿酸更接近人體天然狀態，適合大面積均勻補水，吸收後也不易殘留異常結節。所以建議民眾應選擇國際大藥廠製造、經過嚴格品質把關的產品，這樣不僅穩定性高，安全性也更有保障。
近年來，不少國人選擇遠赴韓國接受水光針療程，認為價格較低或療程流行。黃昭瑜主任提醒，跨國醫美有可能面臨的風險包括：一、感染風險：注射屬侵入性療程，若操作環境或產品來源不明，容易導致感染，嚴重甚至可能引發蜂窩性組織炎；二、顆粒與結節：產品不適合或注射技術不佳，可能造成不均勻或顆粒感；三、術後追蹤困難：回國後若出現紅腫或過敏，往往難以即時回到原診所處理；四、產品來源不透明：部分診所未必公開產品來源，病人難以判斷是否符合國際安全標準。因此，在國內選擇合法醫療院所、具專科資格的皮膚科醫師，才是對自己最有保障的方式。
黃昭瑜主任表示，水光針看似簡單，實際上需要醫師對皮膚解剖結構、產品特性與劑量控制都有充分掌握，且依照膚質狀況，調整注射深度、劑量與部位。專業醫師不只追求效果，更重要的是避免併發症，例如血管阻塞或過度腫脹。此外，正規醫療院所具備完整的無菌環境與合法產品來源，並能即時處理可能的副作用，這些都是一般美容沙龍或非專業場所無法提供的保障。
黃昭瑜主任呼籲，對於換季乾燥、細紋增加或膚況暗沉的族群，水光針確實是一種快速有效的方式，選擇低交聯、安全來源的產品，並交給具專業訓練的皮膚專科醫師，才是真正讓水光針成為安全又安心的療程。民眾在追求美麗的同時，更應注重治療的專業性與可追蹤性。唯有專業，才能讓美麗更持久，讓皮膚真正健康發光。
