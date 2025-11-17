換季免疫挑戰：NAT 納特生醫打造健康新平衡

▲(左起) NAT 配方博士-莊博士 / NAT創辦人-余明青(余米娜) / NAT 配方博士-鄭博士（圖／NAT納特生醫提供）

[NOWnews今日新聞] 每年入秋後，氣溫驟降與濕度變化都會讓人感到不適。近年氣候極端、空氣品質波動，再加上高壓生活與睡眠不足，讓俗稱的「換季過敏」幾乎成為全民課題——鼻塞、咳嗽、皮膚乾癢，到反覆疲憊與注意力不集中，反映出生活壓力與作息變化對健康的影響。

NAT納特生醫創辦人余明青(余米娜)分享她的看法：「我相信健康不應該只在生病後尋找解方，而是讓身體自己回到穩定與平衡。」此想法也成為 NAT 納特生醫研究的核心——如何以科學為基礎，讓身體找回穩定節奏。

▲(左起) NAT 配方博士-鄭博士/ NAT 配方博士-莊博士（圖／NAT納特生醫提供）

以科學為基礎 探索維持健康穩定的關鍵

NAT納特生醫兩位具再生醫學與生物科技背景博士，以系統性思維重新審視現代人的健康模式。博士們表示觀點：「健康管理要從免疫調節、菌叢平衡與代謝著手，打造一個能循環運作、長期維持健康動能的架構。」

「現代人的長期壓力、飲食精緻化與作息不規律，使身體處於『慢性超載』狀態。」博士表示。

NAT納特生醫以科學為基礎設計產品配方，希望能透過日常補給的方式，幫助身體恢復自我調整與防護的能力，讓健康主動維持。



博士：「腸道是免疫平衡的關鍵節點」

根據多項國際研究，約有七成免疫細胞分布於腸道系統。腸道菌叢的多樣性與穩定度，與免疫反應靈敏度有關聯。

NAT博士團隊表示：「團隊開發出以『多重菌叢共生理論』為基礎的專利技術，在設計上配置高達 4500 億專利益生菌。並結合 MAOC-LAB 專利包埋技術，確保菌株能在消化過程中維持穩定性與活性。」

「其設計概念以『支持菌叢平衡 × 維持腸道機能 × 調整體質』為核心，希望協助現代人面對外在環境與內在壓力變化時，幫助維持身體自我調節能力。」

博士同時強調：「人體是一個互相調節的生理網絡，唯有從系統出發，才能真正維持穩定。」

▲NAT創辦人-余明青(余米娜)（圖／NAT納特生醫提供）

尋找人體的節奏，讓身體回到最自然的狀態

NAT 納特生醫始終以「健康不只是一種狀態，而是一種能與生活共存的平衡」為核心宗旨。

在季節轉換的節點，NAT 納特生醫希望透過更精準的營養設計與系統性思維，幫助現代人重新找回身體與環境的節奏。

博士團隊表示：「健康不該只被動防護，而應是能夠自我調整的系統。科學的價值，在於幫助我們更理解身體與生活的平衡。」

