換季哈啾打不停！中醫師教你改善過敏性鼻炎：起床前「一動作」助緩解

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每逢春季或季節交替，氣溫與環境變化明顯，許多民眾出現頻繁打噴嚏、流鼻水與鼻塞等症狀，常誤以為是感冒，實際上可能是過敏性鼻炎。中醫師表示，過敏性鼻炎屬於慢性且容易反覆發作的疾病，與體質、環境及免疫反應密切相關，若長期未妥善調理，除了影響生活品質，也可能對外觀與兒童發育造成影響。

季節交替症狀加劇 過敏反應引發鼻部不適

過敏性鼻炎的形成與免疫系統對外在過敏原反應過度有關，當鼻黏膜接觸到灰塵、塵蟎、花粉或溫度變化等刺激時，鼻腔黏膜會出現發炎反應，使血管擴張、組織腫脹並增加分泌物，進而出現鼻塞、流鼻水與打噴嚏等症狀。這類症狀通常不是短期出現，而是容易在特定時間或特定環境反覆發作。

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屏東馬光中醫診所陳宇芬中醫師指出，過敏性鼻炎的症狀具有時間性與環境性特徵，常發生於清晨起床、夜間睡前或接觸過敏原之後，症狀不會出現發燒或全身痠痛，並以鼻部與眼耳搔癢症狀較為明顯，且容易長期反覆發作。

常見症狀包括：

鼻子搔癢與連續打噴嚏

鼻塞，多為雙側持續性鼻塞，嚴重程度不一

流清水樣鼻涕，若合併感染則可能轉為濃稠鼻涕

因鼻黏膜水腫導致暫時性嗅覺減退

眼睛癢、耳朵癢等過敏反應

陳宇芬進一步說明，長期過敏性鼻炎除了影響日常生活與睡眠品質，也可能影響外觀變化，例如黑眼圈加深、因長期揉鼻而在鼻樑形成橫紋、因揉眼造成眼周細紋增加等。若是兒童長期因鼻塞而以口呼吸，可能影響上顎骨發育，進而造成上顎牙齒外突或下巴較短等發育問題。

從肺脾腎體質調整 改善反覆過敏問題

在中醫理論中，過敏性鼻炎雖然主要表現在呼吸道與鼻部，但與肺、脾、腎三臟功能關係密切，因此治療不僅著重於症狀緩解，也重視體質調整。陳宇芬表示，中醫治療過敏性鼻炎通常會依個人體質進行調理，治療方向以以補肺、益氣、固表、健脾與溫腎為主

常見體質類型包括：

肺虛體質：此類型患者常出現疲倦、說話無力、容易流汗、容易感冒等情形，主要原因為肺氣不足，衛表功能較弱，使身體容易受到外界環境與過敏原影響。

脾虛體質：常見症狀為身體沉重、容易腹瀉或消化不良、痰多且黏白、舌苔較厚，主要與脾氣虛導致運化功能失調，使濕氣與痰濁停留體內有關。

腎虛體質：常見表現為手腳冰冷、怕冷、夜尿頻繁，男性可能出現陽痿早洩等情況，多與腎陽虛有關，當腎陽不足時，脾與肺也無法得到溫養，進而影響呼吸道與免疫功能。

在用藥調理方面，會依不同體質選用不同方藥，例如溫肺固表常使用玉屏風散、健脾祛濕常使用六君子湯、溫腎調理則常使用金匱腎氣丸，並可搭配穴位調理作為日常體質保養方式。

調整飲食與生活習慣 降低過敏發作頻率

除了藥物與體質調理外，日常生活管理也是控制過敏性鼻炎的重要一環。陳宇芬指出，中醫認為「形寒飲冷則傷肺」，飲食過於寒涼容易影響肺氣運作，因此過敏體質者應減少冰品、冰飲與寒性食物的攝取，以免影響呼吸道功能並加重過敏症狀。

飲食建議包括避免冰涼飲料與寒性食物，如西瓜、水梨、椰子汁、白蘿蔔，同時減少辛辣、燒烤、油炸等刺激性食物，以免影響脾胃運化功能、增加體內痰濕生成。透過飲食調整，有助於減少過敏發作的機會。

在生活習慣方面，建議維持規律作息與運動習慣，並減少接觸空氣污染、油煙、粉塵與塵蟎等過敏原，居家環境應保持清潔、乾燥與通風。早晨起床前可先在被窩中搓熱雙手並按摩鼻翼周圍，再起床活動身體幾分鐘，有助於減少晨起時的過敏不適。

穴位按摩與三伏三九貼 輔助體質調理

在日常保養方面，也可透過穴位按摩作為輔助調理方式。陳宇芬說明，常見保健穴位包括迎香穴、風池穴、太淵穴與足三里穴，透過適度按摩可幫助鼻部循環、改善鼻塞不適，同時調整腸胃功能與免疫狀態。

此外，中醫也常使用三伏三九貼療法，將溫熱性藥物製成藥餅，經診斷後敷貼於背部對應肺、脾胃與腎的穴位位置，透過溫熱刺激與經絡調理方式，改善體質並減少過敏性鼻炎反覆發作的情形。

透過藥物調理、穴位保健以及飲食與生活習慣調整，多數患者可逐漸降低過敏發作頻率，改善長期鼻部不適。

資料提供：馬光中醫

責任編輯：林勻熙

核稿編輯：陳宛欣

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