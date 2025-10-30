換季好多人感冒「3大病毒蠢蠢欲動」 醫：至少睡6小時讓免疫軍隊充電

換季很多民眾感冒，醫師提醒3大病毒蠢蠢欲動。（示意圖／翻攝自photo AC）

時序將進入11月，近期也迎來換季時期，不少人感冒咳嗽。對此，營養功能醫學專家劉博仁提醒，目前最常見的病毒有流感、COVID-19、腸病毒。他也分享6大自保措施，包含勤洗手、保持空氣流通、多睡一點等等。

天氣變涼，一些流行病發生率也開始增加，許多病患稱喉嚨癢癢的、咳個不停、整個人痠倦沒精神。劉博仁29日在臉書發文表示，其實入秋轉冷，就是呼吸道病毒蠢蠢欲動的季節，而目前最常見的有流感、還在跑的COVID-19，以及不只小孩子、大人也會感染的腸病毒。

劉博仁指出，這些病毒最喜歡「密閉空間、群聚、免疫力下降」的人群，氣溫一降，大家躲在室內，人就擠在一起了，病毒當然也跟著活躍起來。

至於該如何保護自己，劉博仁提供給大家6個簡單提醒：勤洗手、戴口罩；病毒不喜歡新鮮空氣，應適度開窗、保持空氣流通；每天至少睡6至7小時，讓免疫軍隊好好充電；多喝溫開水，少喝含糖飲料，補充蛋白質、維他命D、鋅、Omega-3提升免疫力；稍微動一動，提升代謝、血液循環；以及給自己放鬆空間，壓力別爆表。

劉博仁特別提醒，年長者、慢性病患者、免疫力弱的民眾，若是出現「高燒、喘、胸痛、意識不清」，請不要勉強硬撐，應儘早就醫，而符合資格接種流感疫苗的人也可以考慮接種，給自己身體多一層保護。

