一換季就中標！醫師點名3大病毒 不只睡眠時間、5行為也能自保

醫師建議每天至少睡6至7小時。示意圖／photoac

近期連日下雨，偶爾陽光露臉，不過因早晚溫差大，導致許多人紛紛中標，被呼吸道病毒攻陷；營養功能醫學專家劉博仁指出，入秋轉冷正是病毒蠢蠢欲動的季節，其中最喜歡找上3大族群，因此給予6大小撇步，幫助免疫軍隊充電歸隊。

近期天氣轉涼，許多人感到喉嚨癢、出現咳嗽、精神疲倦等症狀，營養功能醫學專家劉博仁指出，這種入秋轉冷時期正是呼吸道病毒蠢蠢欲動的季節；而目前常見病毒包括「流感、COVID-19及腸病毒」，若長期屬「密閉空間、群聚、免疫力下降」族群，當心被病毒找上門。

對此劉博仁分享6大自保方式：

勤洗手、戴口罩：到人多環境、搭捷運，或遇咳嗽者千萬不要大意。 適度開窗、保持空氣流通：病毒不喜歡新鮮空氣。 多加睡眠：睡眠不足容易讓免疫力破洞，建議每天至少睡6至7小時，讓免疫軍隊好好充電。 吃得營養均衡：多喝溫開水、少喝含糖飲料、曬太陽，及補充￼￼蛋白質、維他命 D、鋅、深海魚類Omega-3、堅果等免疫好朋友。 提升代謝：血液循環變差，也容易「中標」，建議餐後散步10至15分鐘別整天坐著不動。 別太操勞、高壓：當身心太操勞、焦慮，免疫力容易下降，因此可以適時給自己一點放鬆的空間。

血液循環變差也容易感冒，因此可以散步、適時運動提高代謝。示意圖／photoac

廣告 廣告

劉博仁也提醒，年長者、慢性病患者、免疫力較弱者，若出現「高燒、喘、胸痛、意識不清」情形應儘早就醫；至於流感疫苗，符合資格的也可以考慮接種，讓身體多一層保護。



回到原文

更多鏡報報導

坣娜「胰臟癌」病逝！早期難辨 醫揭3大症狀、避免3類飲食養出癌王

國旅連「包裝水、大浴巾」都不提供！反觀日本備品室任拿 網嘆：好像台灣很窮

2年看診20次↑！自行篩檢竟已腸癌第3期 她崩潰：醫生說太年輕不會罹癌