一換季就中標！醫師點名3大病毒 不只睡眠時間、5行為也能自保
近期連日下雨，偶爾陽光露臉，不過因早晚溫差大，導致許多人紛紛中標，被呼吸道病毒攻陷；營養功能醫學專家劉博仁指出，入秋轉冷正是病毒蠢蠢欲動的季節，其中最喜歡找上3大族群，因此給予6大小撇步，幫助免疫軍隊充電歸隊。
近期天氣轉涼，許多人感到喉嚨癢、出現咳嗽、精神疲倦等症狀，營養功能醫學專家劉博仁指出，這種入秋轉冷時期正是呼吸道病毒蠢蠢欲動的季節；而目前常見病毒包括「流感、COVID-19及腸病毒」，若長期屬「密閉空間、群聚、免疫力下降」族群，當心被病毒找上門。
對此劉博仁分享6大自保方式：
勤洗手、戴口罩：到人多環境、搭捷運，或遇咳嗽者千萬不要大意。
適度開窗、保持空氣流通：病毒不喜歡新鮮空氣。
多加睡眠：睡眠不足容易讓免疫力破洞，建議每天至少睡6至7小時，讓免疫軍隊好好充電。
吃得營養均衡：多喝溫開水、少喝含糖飲料、曬太陽，及補充￼￼蛋白質、維他命 D、鋅、深海魚類Omega-3、堅果等免疫好朋友。
提升代謝：血液循環變差，也容易「中標」，建議餐後散步10至15分鐘別整天坐著不動。
別太操勞、高壓：當身心太操勞、焦慮，免疫力容易下降，因此可以適時給自己一點放鬆的空間。
劉博仁也提醒，年長者、慢性病患者、免疫力較弱者，若出現「高燒、喘、胸痛、意識不清」情形應儘早就醫；至於流感疫苗，符合資格的也可以考慮接種，讓身體多一層保護。
更多鏡報報導
坣娜「胰臟癌」病逝！早期難辨 醫揭3大症狀、避免3類飲食養出癌王
國旅連「包裝水、大浴巾」都不提供！反觀日本備品室任拿 網嘆：好像台灣很窮
2年看診20次↑！自行篩檢竟已腸癌第3期 她崩潰：醫生說太年輕不會罹癌
其他人也在看
8旬澳婦搭郵輪登島竟被意外丟包 找到人已成冰冷遺體
一名80歲的澳洲老婦意外被郵輪丟包在大堡礁的蜥蜴島上，隨後證實死亡。這名婦人原本參加了一個前往島上最高峰庫克瞭望台的徒步旅行團，後來因需要休息而脫離隊伍，但郵輪卻在日落時分未等她返回就離開了小島。中天新聞網 ・ 20 小時前
年輕女性缺鐵性貧血當心癌症警訊 高市聯醫推動SHARE溝通模式提升早期診斷成效
【記者 王雯玲／高雄 報導】34歲女性因腹痛就醫發現缺鐵性貧血，不到3個月確診大腸癌；44歲女性嚴重貧血卻拒絕台灣好報 ・ 1 天前
女子吃胃藥「姨媽遲到一個月」 藥師：荷爾蒙被改變了！
一名女性在服用腸胃藥後，發現月經竟然延遲了整整一個月。藥師洪正憲經評估後指出，這可能是因為使用含有Domperidone成分的胃藥所導致，這種藥物會阻斷多巴胺對垂體的作用，可能使泌乳素升高，進而抑制荷爾蒙分泌，影響女性月經週期。中天新聞網 ・ 23 小時前
血基會遭控刁難工會會務假 工會提不當勞動行為裁決
（中央社記者陳婕翎、吳欣紜台北30日電）台灣血液基金會企業工會今天赴勞動部前抗議，指基金會刁難工會申請會務假，並向勞動部提出不當勞動行為裁決；血基會則聲明，遵守法規絕未苛扣會務假，工會實屬誤解。中央社 ・ 1 天前
登革熱四型病毒台南全現身 感染源來自東南亞
（中央社記者張榮祥台南30日電）秋意漸濃，台南市今年迄今出現3例登革熱本土病例及16例境外移入病例，南市府衛生局今天表示，登革熱四型病毒全在台南病例現身，感染源都來自東南亞。中央社 ・ 1 天前
試管嬰兒補助最高35萬、流感新冠疫苗2階段開打！衛福部11月6新制一次看
衛福部新制上路。11月起衛生福利部將有多項攸關民眾的新制實施，除了近日健保署宣布11月起週日及國定假日輕急症中心（UCC）六都試辦開設13處，以緩解急診壅塞外，包括「不孕症試管嬰兒補助3.0」，未滿39歲生三胎最高補助新台幣35萬元；公費流感疫苗及新冠疫苗第二階段開打，開放50至64歲無慢性病成人也能打。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下背痛手術意外離世...麻醉科醫師嘆疼痛門診無奈心情
【健康醫療網／編輯部整理】下背痛是一個極難處理的疾病，一個人在一生中或多或少在某一段時期都會罹患下背痛，若是還沒有遭遇過，也只是時間還沒到，因為只要活得夠老，脊椎一定會退化，失去彈性膨出的椎間盤，增生的骨刺，最後壓迫神經，導致坐骨神經發炎，疼痛難堪，最終要徹底解決坐骨神經壓迫的問題就是外科手術。 下背痛手術挑戰性高 有鋼釘刺穿動脈風險 手術的作法是將脊椎後方的骨頭去除，以達到減壓的目的，減壓之後，脊椎的承受力會因而減弱，所以必須再輔以鋼釘固定，最後填補小碎骨達到融合的目的。 提供脊椎穩定性的鋼釘必須打進脊椎的椎體裡面，在打鋼釘的同時，必須輔以X光照射，以預測鋼釘的深度，然而脊椎的椎體是一個半橢圓形的立體構造，在 X 光射線的照射下卻變成平面的影像，所以只能提供約略的估計值，稍有不慎，一點點角度的偏差都有可能導致鋼釘打穿了脊椎錐體，但是在 X 光影像的照射下可能仍然沒有任何異狀。 然而，在脊椎錐體的前面則是人體最大的血管主動脈，打穿錐體的鋼釘可能會因而刺穿主動脈，導致腹腔內大量出血，病人有可能會因而死亡。 因為這種經驗極度罕見，曾有一位肥胖婦女病人，開完脊椎手術後，在恢復室休息時，血壓越健康醫療網 ・ 1 天前
溫差大！心肌梗塞恐爆發 前1個月會「胸痛、肢體痛、呼吸困難」
氣溫逐漸下降，心血管疾病風險隨之攀升。冬季寒冷使動脈收縮，大幅提高急性心肌梗塞發生機率。這類疾病主要源自冠狀動脈阻塞，可能是動脈硬化或血栓形成所致，導致心臟無法獲得充足氧氣供應。中天新聞網 ・ 22 小時前
全家神級飲品爆紅 網讚：好喝到會囤一箱
全家神級飲品爆紅 網讚：好喝到會囤一箱EBC東森新聞 ・ 21 小時前
不只新冠！ 研究：流感、帶狀皰疹等病毒感染恐增心臟病與中風風險
美國有線電視新聞網（CNN）報導，《美國心臟協會期刊》（Journal of the American Heart Association）最新統合分析顯示，不僅新冠肺炎，其他常見病毒感染如流感、愛滋病毒（HIV）、C型肝炎與帶狀皰疹（shingles）等，也會顯著提高罹患心臟病與中風等心血管疾病的自由時報 ・ 1 天前
常常脹氣？小心「這種糖」 低發酵飲食法注意事項曝光
【健康醫療網／編輯部整理】低發酵飲食的概念源於對微生物的了解。如果將一茶匙橄欖油放在桌上，細菌不會在油中生長，但如果將一茶匙糖（碳水化合物）混入橄欖油中，幾天之後細菌和真菌就會開始發酵並使油變質。碳水化合物是細菌的主要能量來源之一，當細菌發酵碳水化合物時，糖會轉化為氣體，導致小腸細菌過度生長引起脹氣和腹脹。小腸細菌過度生長症狀的主要驅動因素是糖。細菌需要糖，如果能戒除人體無法消化的糖分並限制纖維（難以消化）的攝取，就能減少小腸細菌過度生長的症狀並降低復發的機會。 低發酵飲食的兩大基本規則：一、限制含有高碳水化合物或人類無法消化的成分食物，因為這些成分會被細菌消化；二、間隔4到5小時用餐。 不可吸收的糖類要避免 但阿斯巴甜「給過」 首要避免的食物包括不可吸收的糖類，例如蔗糖素、山梨糖醇、乳糖醇、木糖醇和甘露醇。人類無法消化這些人工甜味劑，所以他們的熱量全部都會供給細菌。不可消化的糖類必然會導致腹脹。好消息是，可以食用含有人工甜味劑阿斯巴甜的產品，如Equal甜味劑。阿斯巴甜是一種胜肽而非糖類，可以被人體消化又帶有甜味。 一般來說，如果有腸躁症或小腸細菌過度生長，需要限制或避免高纖維食物。健康醫療網 ・ 1 天前
影／5566全當過兵被封典範！王仁甫：是義務 許孟哲：當時超怕被針對
[FTNN新聞網]影音中心／朱瑪琳演藝圈近期爆出多起閃兵案件，風波持續延燒，10月28日中視《飢餓遊戲》舉辦「九周年」記者會，主持人王仁甫、許孟哲、孫協志，...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
重訓完這個比補充「乳清」更好！最新研究曝
[NOWnews今日新聞]運動後許多人會補充香蕉或高蛋白飲料，一方面補充能量，另一方面也幫助受損的肌肉修復、生長，不過食安專家「韋恩」表示，最新的研究指出「希臘優格」是更好的選擇，因為它不僅蛋白質高、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
明年沒轉診跑大醫院恐收1200元 網紅讚德政嘆「健保快被玩壞了」
根據規劃，此項制度將強化醫療分級落實，避免輕症患者直接湧入醫學中心就診，導致醫療資源排擠重症病患。衛福部表示，該措施並非針對急診或重症患者，而是針對一般門診未經轉診者進行費用調整。對此，百萬網紅Cheap在社群平台分享個人實際轉診經驗，指出制度雖具人性設計，但...CTWANT ・ 1 天前
小心腎功能！「這飲品」是粒線體殺手 名醫警告：4行為導致壞掉
腎臟科醫生洪永祥說，你可能聽過「粒線體」，其實它藏在你身體每一個細胞裡，每天都在影響你的健康與活力，是生命的「發電廠」。當粒線體健康時，腎臟的每個細胞就能穩定運作。但一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。有一種飲料喝了可成會導致粒線體壞掉，進而導致腎臟出問題，那就是含糖飲料。鏡報 ・ 1 天前
中職／樂天桃猿封王！11/2桃園市舉辦「封王遊行簽名會」
中職／樂天桃猿封王！11/2桃園市舉辦「封王遊行簽名會」EBC東森新聞 ・ 23 小時前
政院拍板： 開放旅宿、碼頭外國技術人力
行政院會今（30）天拍板「跨國勞動力精進方案」報告，勞動部表示，將以本國勞工為主、跨國勞動力為輔，在「本勞權益優先」、「強化人力素質」、「擴大用人留才」及「強化政府效能」等四大原則下規劃四大方案，其中包含開放「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進，預計明年上路。中時新聞網 ・ 23 小時前
11月起板南線、淡水信義線調整班距！預估增運能2000人
【記者張綵茜／台北報導】年末將至，雙北大型活動陸續登場，為改善板南線尖峰候車狀況，台北捷運公司今（30日）宣布，11月10日起平日上午尖峰時段提早自7時30分開始，假日也同步加密班距，另今年上線的空間優化列車合計增加運能約2000人。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前
周末可能有颱風 3擾動醞釀 2顆恐合併成超大環流
即將進入11月，不過台灣南邊的熱帶系統依然很活躍，氣象專家吳聖宇表示，南海往東延伸到中太平洋低緯度區域持續有擾動發展，目前有3個系統存在，菲律賓群島上空的A系統將往南海移動；關島南方海面的B系統最值得注意，未來逐漸往菲律賓以東靠近，周末至下周有機會增強為颱風；最遠的C系統往西移動速度快，未來可能逐漸靠近B系統，若互相合併有可能變成一個較大的環流，應持續觀察。中時新聞網 ・ 1 天前
永康砲校搬遷關廟 73年記憶不散場
駐守永康超過一甲子的陸軍砲兵學校，今(30)日完成最後一趟搬遷，正式遷駐關廟湯山新校區品觀點 ・ 21 小時前