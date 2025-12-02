換季就容易出現黑眼圈？可能是過敏性鼻炎惹的禍！

過敏性鼻炎會透過慢性發炎、靜脈鬱血與睡眠障礙加重黑眼圈，因此控制過敏才是改善過敏性黑眼圈的根本方法。

作者 / 張中維藥師









究竟是什麼原因讓過敏性鼻炎患者更容易出現黑眼圈？是否有方法可以改善這種症狀呢？

過敏性發炎導致靜脈鬱血可能加重黑眼圈

「過敏性黑眼圈」其實是一種由慢性過敏反應引起的靜脈鬱血現象。當鼻腔黏膜長期處於發炎狀態，會造成上呼吸道微血管循環受阻，使得眼周靜脈回流變慢，進而導致眼下皮膚出現暗沈發黑現象。

廣告 廣告





除了血液循環變差外，過敏性鼻炎也會導致許多眼睛相關症狀。根據統計，約有40%至70%的過敏性鼻炎患者會出現眼部症狀，例如眼睛癢、紅、流淚、結膜水腫等。這些症狀是因為鼻腔過敏反應會透過「鼻-眼反射」機制影響眼睛，引發一系列不適，進一步加重眼周的循環障礙與色素沉著。

過敏讓你睡不好，也會讓黑眼圈更嚴重

不少人可能忽略，過敏性鼻炎也可能會影響睡眠品質。尤其是夜間鼻塞、鼻涕倒流與呼吸不順等症狀，會導致反覆醒來、淺眠、甚至影響深層睡眠週期。長期下來，容易出現慢性睡眠不足，不僅影響日間專注力與情緒，更會讓原本因靜脈鬱血而產生的黑眼圈加重，臉色看起來更加憔悴。

黑眼圈不是只靠保養品能解決，根本解法是控制過敏

雖然市面上有許多淡化黑眼圈的保養品，但若黑眼圈的成因是過敏性鼻炎，單靠外用產品較難達到改善成效。從源頭控制過敏反應，才是改善過敏性黑眼圈的關鍵。

目前臨床上常用的治療方式包括：

口服抗組織胺藥物

第二代抗組織胺類藥物（如：cetirizine、loratadine、fexofenadine、desloratadine），具有良好的抗過敏作用，且不容易引起嗜睡。

鼻用噴劑

緩解過敏用的鼻噴劑常見成分包含類固醇（如：fluticasone、mometasone）、抗組織胺（如：azelastine）與血管收縮劑（如：xylometazoline），可直接作用於鼻黏膜，控制局部發炎與組織水腫，進而緩解鼻塞與眼部症狀。

鼻腔生理食鹽水沖洗

這是一種非藥物輔助治療，可幫助清除過敏原、減少鼻腔分泌物與發炎反應，並有助於改善夜間呼吸與睡眠品質。

抗過敏眼藥水

若眼部症狀明顯，也可使用含有抗組織胺成分或肥大細胞穩定劑成分的眼藥水，但需注意藥物副作用與使用頻率，應依醫師與藥師指示為主。

環境控制與過敏原管理

減少室內塵蟎、花粉、寵物毛屑等過敏原暴露，是預防過敏發作的重要步驟。使用空氣清淨機、避免在戶外空氣品質不佳時開窗與外出，亦有幫助。

過敏原免疫治療

針對症狀持續或藥物控制不佳的患者，經醫師評估後可考慮接受免疫治療，逐步降低體質對特定過敏原的敏感度。

黑眼圈若與過敏有關，應避免單靠美容療程處理

市面上針對黑眼圈的美容療程五花八門，包括雷射、美白針、眼霜護理等，雖然對單純結構型或色素型黑眼圈可能有效，但對於「過敏性黑眼圈」來說，若沒有先控制過敏原與炎症反應，治療效果可能十分有限，甚至反覆出現。





因此，若黑眼圈合併過敏性鼻炎病史，建議先進行過敏症狀評估與治療，再視眼周變化選擇是否進一步進行美容處置。





過敏性鼻炎不只是讓人打噴嚏流鼻水，它對眼睛與睡眠的影響，也可能是黑眼圈的成因之一。如果你長期受黑眼圈困擾，又合併鼻子過敏症狀，不妨從檢視過敏性鼻炎開始，找出背後真正的原因，才能有效擺脫黑眼圈的困擾。

參考資料

Ellis, A. K. (2025). Allergic rhinitis: Clinical manifestations, epidemiology, pathogenesis, and diagnosis. UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/allergic-rhinitis-clinical-manifestations-epidemiology-pathogenesis-and-diagnosis



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥換季就容易出現黑眼圈？可能是過敏性鼻炎惹的禍！