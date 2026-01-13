換季必備「保濕不黏」護手霜！燕麥護手霜CP值超高、日本yuskin乳霜脆友推爆！

【文／Beauty美人圈．Arollin】

保濕不黏護手霜！推薦天氣漸涼，慢慢入冬了，雙手也越來越容易乾到起皮、粗糙，這時候一條保濕又不黏膩的護手霜就是換季的救星！不論你是長時間打字、常洗手，還是手部天生容易乾，選對護手霜能讓肌膚維持柔嫩細緻。本文精選「換季必備護手霜推薦」，從清爽不油的日系口碑款，到高保濕卻不黏手的歐系熱銷款通通有！

換季必備「保濕不黏護手霜」推薦：歐舒丹 乳油木護手霜

歐舒丹的乳油木護手霜蘊含20%的乳油木果油及多種天然保濕因子，為雙手肌膚帶來防護、滋養及柔潤功效，更有網友分享：「以前總覺得護手霜就是急救保濕，但這款真的會越用手越嫩！」質地滋潤度雖高，但吸收速度好，且香氛是經典的舒適寶寶奶香，不只雙手，整個人都跟著味道都變得柔軟了！

歐舒丹 乳油木護手霜，75ml，NT$900 / 150ml，NT$1,220 圖片來源：IG @loccitanetw

換季必備「保濕不黏護手霜」推薦：TAMBURINS 貝殼香氛護手霜

韓國香氛品牌 TAMBURINS 的貝殼香氛護手霜，同時也是持香度極佳的乳霜型香水，清爽的膏狀質地，內含維他命 B5 及荷荷芭油等保濕修護成分，能溫和滋潤手部、防止肌膚乾裂。其中最受歡迎的 CHAMO 款是很中性的香味，優雅木質香調融合柔軟麝香，讓人彷彿待在雪中小木屋裡的火爐旁，寧靜而溫暖。

TAMBURINS 貝殼香氛護手霜 15ml，₩18,500（約NT$395） /30ml， ₩32,000（約NT$720） 圖片來源：IG @tamburinsofficial

換季必備「保濕不黏護手霜」推薦：EX NIHILO 湛藍之斐護手霜

香氛控必收！EX NIHILO 的香水系列護手霜將四款人氣香調，包含迷走緋花、極野漫旅、聖多諾黑352、湛藍之斐以做成護手霜，不僅香氣迷人，更以 92% 天然成分調製，包含乳木果油、有機摩洛哥堅果油、有機甘油、神經醯胺等，整體質地輕盈絲滑，一抹輕鬆滋養、潤澤與保護雙手，敏感肌也能安心使用。

EX NIHILO 濃香潤澤護手霜 45ml，NT$1,950 圖片來源：EX NIHILO

換季必備「保濕不黏護手霜」推薦：Aveeno 艾惟諾 燕麥高效舒緩護手霜

Aveeno 艾惟諾的燕麥高效舒緩護手霜，清爽到油肌夏天用也撐得住！除了價格非常甜、好入手之餘，更有品牌經典的成分益菌生燕麥萃取搭配神經醯胺，做到溫和修復、保濕，水感乳液質地，一抹開會感受到肌膚上有一層很薄很舒服的保水感，同時卻清爽到完全不會有黏膩感、悶感。

Aveeno 艾惟諾 燕麥高效舒緩護手霜 100g，NT$249 圖片來源：IG@aveenous

換季必備「保濕不黏護手霜」推薦：yuskin 悠斯晶乳霜

Threads 網友大推的日本 yuskin 悠斯晶乳霜！網友狂推：「餐飲人唯一推薦這款， 乾燥、脫皮、冷到裂開的爛手全靠它救」。雖然有些許相近於藥味的味道，但因滋潤度高且價格便宜，是許多重度乾手人、常碰水作家事族的愛用品牌，還有網友分享：「手乾裂到有一點點傷口，抹完隔天就好超多」質地是相對濃厚滋潤的油膏狀，特別適合睡前厚塗使用，再戴上棉質手套，起床獲得一雙柔嫩雙手！

yuskin 悠斯晶乳霜 30g，NT$120 圖片來源：yuskin 悠斯晶

