換季必備！5款好評「溫和卸妝乳」：克蘭詩敏感肌友善，這款穩居論壇第一
【文／Beauty美人圈．Arollin】
卸妝乳比起卸妝水、卸妝油相對溫和許多，非常適合在換季、容易敏感的季節使用，也特別深受敏感肌和乾肌喜愛。因此本篇文章將會介紹5款人氣卸妝乳，正在面臨換季所導致泛紅問題的朋友快來參考看看！
溫和卸妝乳推薦1：克蘭詩 阿爾卑斯純淨卸妝乳
克蘭詩阿爾卑斯純淨卸妝乳，富含來自純淨之巔的有機黃龍膽和檸檬香蜂草萃取，以黃金龍膽草、檸檬香蜂草等有機植萃配方，加上辣木萃取粒子組成，散發療癒花香。只要輕輕按摩就能清潔肌膚彩妝，且絲滑乳狀質地可用於眼部及臉部，效果溫和舒適，網友也說：「不用搓太久就能卸乾淨」、「洗完不會緊繃泛紅」。
溫和卸妝乳推薦2：Bioré 深層卸粧乳
Bioré的深層卸粧乳是美妝論壇上的好評常勝軍，也擁有許多學生族群、小資黨的鐵粉！不用搓揉也能溶解彩妝與污垢，輕鬆卸除較濃且頑固的妝容。同時添加了蘆薈萃取及甜菜鹼等植物性保濕成分，加上通過敏感、粉刺與皮膚科測試，使用起來完全不刺激，用完也不會感到乾澀！推薦給對卸妝效力、保濕柔嫩感有較高要求的人使用。
溫和卸妝乳推薦3：理膚寶水 多容安清潔卸妝乳液
理膚寶水作為深受敏感肌喜愛的品牌，他們的多容安清潔卸妝乳液，也超溫和，富含理膚寶水獨特配方及甘油，乳液質地能溫和清潔臉部及唇部彩妝，更能輕鬆卸掉眼線、睫毛膏等頑固彩妝！更有網友大推：「質地超級水潤，清潔力也超高，連睫毛膏都能輕鬆卸除，不需另外使用眼唇卸妝液，根本就是懶人福星！」
溫和卸妝乳推薦4：ezskin 燕麥清新舒敏卸妝乳
ezskin的燕麥清新舒敏卸妝乳融入燕麥萃取菁華，以乳狀配方製成，不含香精，能很溫和的卸除彩妝和臉上多餘的油污髒污，且不挑膚質，換季時容易泛紅的膚況及敏感肌都能用！其中的燕麥萃取精華更能在卸妝時形成一層保護膜，保護肌膚不受到傷害。適合追求平滑使用感、膚況容易因天氣變化而不穩定的人。
溫和卸妝乳推薦5：Aesop 輕柔潔面乳
已經有越來越多人知道，Aesop不只香水好聞，連保養品都很好用！喜歡木質調香氣的朋友千萬別錯過Aesop的輕柔潔面乳，這款結合卸妝與洗面雙重功效，洗卸合一簡直懶人福音！還添加了葡萄籽油、泛醇（維他命原B5）、檀香、薰衣草等成分，在卸妝同時能保濕肌膚，對於敏感性膚質的人來說，也能得到不錯的舒緩效果，洗後那種不乾澀緊繃的滑順感令人愛不釋手！
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《延伸閱讀》
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