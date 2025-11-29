一換季必感冒？醫揭「最常見2種感冒」 這1件事沒做好最容易中

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

你也這樣嗎？天氣一變，喉嚨就癢癢、開始流鼻水？ 吃了藥還是拖很久，咳嗽斷不了根？一下子怕冷、一下子喉嚨痛，分不清楚自己是冷到還是「上火」？

你是哪一種感冒？

中醫體系醫療長周宗翰醫師指出，其實不是你的抵抗力太差，而是感冒不能一概而論！中醫治感冒，以「辨證論治」先分清楚你是哪一種感冒，進而對症下藥，把病邪快速趕出身體，而不是只把症狀壓下去。

1、風寒感冒

．症狀：明顯怕冷、狂打噴嚏、流清澈的鼻水、痰是白色的

．調理重點：「辛溫解表」，要把體內的寒氣逼出來

．飲食建議：在家可以喝點溫熱的 黑糖薑茶 幫助微微發汗；煮湯或粥時，多放點 蔥白，都有助於驅散風寒

2、風熱感冒

．症狀：喉嚨腫痛、身體發熱、流黃稠的鼻涕、痰是黃色的

．調理重點：「辛涼解表」，要把身體的熱毒清掉

．飲食建議：可以喝點薄荷茶或菊花茶幫助清熱；多吃梨子、蓮藕等涼潤的食物，並絕對要避免吃燒烤、油炸等助長火氣的食物

中醫調理這樣做

1、中藥精準祛邪

風寒型常用桂枝湯、葛根湯；風熱型則用銀翹散、桑菊飲。（藥要專業診斷，請勿自行抓藥！）

2、針灸緩解不適

針刺合谷、曲池穴可幫助退燒、緩解喉嚨痛；風池穴則能有效改善頭痛與鼻塞。

換季不感冒 3件事你一定要做

1、注意脖頸保暖：脖子後的「風池穴」是風邪最容易入侵的地方，圍巾是你的好朋友。

2、睡飽睡好：充足睡眠才能養足「正氣」，抵抗力自然好。

3、飲食清淡：感冒時避免大魚大肉，讓腸胃好好休息，才能集中力量對抗病毒。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

