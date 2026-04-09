清淨機濾網多久換？除濕機怎麼擺最省電？一文看懂換季家電實戰指南

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LG PuriCare 360° 占地小、靜音好、360度進氣

每當窗外開始飄起細雨，或是氣溫在二十度上下反覆橫跳時，台灣人的「換季噩夢」就開始了，空氣中揮之不去的霉味、小朋友揉不停的眼睛，還有晾了兩天依然潮濕的襯衫，環境不只影響心情，更影響健康。本篇從生活場景切入，教你如何像達人一樣挑選家電。（文：費司特、圖：各廠商提供）

場景決定需求，你的空間「呼吸」對了嗎？

情境一：大空間客廳，適合長距離、極靜大坪數清淨機

若家裡是開放式客餐廳、挑高客廳，光看「小坪數標示」的清淨機通常不夠力，這時需要的是大風量、高CADR值機種。 例如主打強效又極靜的「Dyson Purifier Big+Quiet BP04」空氣清淨機，適用坪數標示為25坪以上，就是針對這種大空間客廳設計。

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主打強效極靜的「Dyson Purifier Big+Quiet BP04」空氣清淨機

這款最大氣流可達每秒約90公升，透過長距離氣流設計，把乾淨空氣送到超過10公尺遠，適合沙發離機器有一段距離的客廳配置。機身內建全機密封的HEPA H13濾網與活性碳濾網，可捕捉極細微懸浮粒子與有害氣體，並透過感測器即時偵測 PM2.5、PM10、VOCs、甲醛甚至二氧化碳濃度，在螢幕與App內回報空氣品質變化。

對大坪數家庭來說，這一類旗艦清淨機的好處，是「開一台就夠」，不需要客廳放一台、餐廳再放一台，更不用忍受強風噪音，因為其低速運轉時噪音約在40分貝上下，高速全開約56分貝，對大部分人來說仍屬可接受範圍。

情境二：小家庭臥室／租屋套房，適合360度進氣、體積精簡的清淨機

如果是3～10坪的小臥室、親子房或租屋套房，就不需要大台機種，重點是「占地小、靜音好、360度進氣」與睡眠模式表現。例如主打360度進氣、適用面積約18坪的「LG PuriCare 360°」空氣清淨機，即使用在小空間，也能快速稀釋髒空氣。

主打360度進氣、適用面積約18坪的「LG PuriCare 360°」空氣清淨機，即使用在小空間，也能快速稀釋髒空氣。

（圖片來源：LG提供）

這類圓柱型設計，機身寬度約31.5公分、高度約51公分，放在床邊或書桌旁不佔太多空間。 內部採用多重濾網結構：外層預濾網負責攔截毛髮與大顆粒灰塵，中層搭載H13等級HEPA濾網處理細懸浮微粒與過敏原，內層除臭濾網吸附異味與部分有害氣體，對於家中有寵物、廚房油煙或睡覺容易鼻塞的人特別有感。

聲音表現方面，在低速或睡眠模式下噪音約25分貝，高速運轉則約50多分貝，平時睡覺使用幾乎不影響休息。 再搭配智慧感測與空氣品質指示燈，以及ThinQ App遠端控制，出門在外也能先開機，回家就有乾淨空氣迎接。

情境三：梅雨季來襲，大容量除濕機守住全家乾爽

台灣夏季與梅雨季最惱人的，就是衣服曬三天還是半乾、牆角冒出霉點、更衣間和鞋櫃飄出一股悶味。這時選一台足夠給力的除濕機，比只靠冷氣除濕有感許多。例如「Panasonic F-YV32NN」變頻高效型除濕機在室溫27度、相對濕度60％條件下，每天可除去約16公升水氣，官方建議適用坪數約20坪，很適合整層公寓或大客廳加走廊的配置。

Panasonic F-YV32NN 變頻高效型除濕機在室溫27度、相對濕度60％條件下，每天可除去約16公升水氣，官方建議適用坪數約20坪

（圖片來源：Panasonic提供）

採用INVERTER變頻雙轉子壓縮機，運轉更穩定、節能，也能依實際濕度自動調整強弱，長時間開機電費負擔相對較低。搭載nanoe X空氣淨化技術與ECONAVI智慧節能模式，能在除濕的同時抑制部分細菌與異味，並依環境狀況自動優化運轉，加上烘鞋烘衣專用配件與39項安全裝置，對有小孩或長輩的家庭來說，安心度更高。

除濕機怎麼選？先看兩件事

1.除濕能力與適用坪數

挑除濕機，第一步是看「一天能除掉幾公升水」以及「官方標示適用坪數」。以16公升／日、適用20坪的Panasonic F-YV32NN為例，要應付一般公寓的客廳＋走道通常綽綽有餘，如果是開放式客餐廳加廚房，則可搭配循環扇加速空氣流動。

若是只想顧好更衣間或小孩房，大約5～8坪空間，則可以選擇8～12公升級別的機種即可，不必硬上過大的除濕能力，以免室內過乾或浪費電。不同品牌的適用坪數計算略有差異，建議仍以官方標示為主，再依自己對乾爽程度的要求略為加大一級容量。

2.能源效率與安全設計

台灣家電多有能效標示，建議挑選一級能效產品。

除濕機往往會長時間開著，因此能源效率等級與安全設計都非常重要。台灣家電多有能效標示，若能選到一級能效產品，長期電費會明顯省下來。另一方面，像是高溫防護、傾倒自動斷電、過熱保護、電流保護等安全機制，也都是選購時可以特別留意的地方，高階變頻機種往往會做到30項以上安全設計。

空氣清淨機怎麼選？三大關鍵一次看懂

1. PM2.5與過敏族：HEPA濾網等級與更換周期

若家裡有人有過敏體質、氣喘，或住在車流量大、空污較嚴重的路段，務必優先檢查清淨機是否搭載H13等級HEPA濾網，才能有效過濾PM2.5這類細懸浮微粒。Dyson Purifier Big+Quiet BP04與LG PuriCare 360°空氣清淨機，都採用H13等級HEPA濾網，輔以活性碳濾網處理異味與有害氣體，對過敏族群較有保障。

Dyson Purifier Big+Quiet BP04採用H13等級HEPA濾網，輔以活性碳濾網處理異味與有害氣體

濾網壽命方面，Dyson Purifier Big+Quiet BP04的HEPA濾網設計約5年更換一次，活性碳濾網則約2年更換一次，實際仍依使用環境與開機時間而定。有些清淨機的外層預濾網可拆下水洗或用吸塵器清理，建議每1～2個月清潔一次，維持進氣順暢；但真正的HEPA濾網多半不建議水洗，以免孔洞阻塞或結構受損，還是依照原廠建議直接更換最安心。

2. 智慧空氣管理：自動偵測、AI與App

現代清淨機越來越智慧，內建多組感測器可偵測 PM2.5、PM10、異味、揮發性有機物（VOCs）、甚至甲醛與二氧化碳，並在面板或手機 App 上即時顯示空氣狀況，讓使用者不用再「憑感覺」判斷。

LG PuriCare 360°結合智慧感測與 ThinQ App，讓使用者即使人在外面也能先開啟淨化或調整風速，回家就有舒適空氣。

例如LG PuriCare 360°可在自動模式下，依空氣品質自動調整風速，在空氣變髒時提高轉速、恢復乾淨後又降至安靜運轉；360 度清淨機則結合智慧感測與 ThinQ App，讓使用者即使人在外面也能先開啟淨化或調整風速，回家就有舒適空氣。有些品牌更進一步提供空氣品質歷史曲線，方便分析家中何時最常出現空氣問題，調整生活習慣。

3.房間坪數與 CADR 對照概念

選清淨機時，不少人只看「適用坪數」，其實更重要的是背後的 CADR 數值，也就是潔淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），它代表清淨機一小時能輸出多少體積的乾淨空氣，數值越高、淨化速度越快。

小坪數3～8坪選擇 CADR 200 以上、中坪數8～15坪選擇 CADR 300 以上、大坪數15坪以上則建議 CADR 400 以上的機種。若對空氣品質要求較高或有重度過敏族群，可優先選擇CADR較大的機型，或在同一空間搭配兩台小型清淨機使用。

空氣清淨機與除濕機使用小技巧

1.清淨機不要緊貼牆壁或塞在角落，最好與牆面保持約20～30公分，讓進出風口有足夠空間形成氣流循環。

2.濾網定期清潔與更換：預濾網可視情況每1～2個月拆下清洗或吸塵；HEPA與活性碳濾網則依原廠建議周期更換，切勿為省錢嘗試水洗非水洗設計的濾網。

3.除濕機避免擺在完全密閉的衣櫃內運轉，以免散熱不良造成壓縮機負擔，建議放在房間一角，開門使用，讓衣櫃內外空氣對流，再搭配烘鞋烘衣配件集中吹向衣物即可。

4.除濕機運轉時，可將門窗關閉、拉起窗簾或百葉簾，減少外界濕氣與熱氣進入，除濕效率會更好。

5.若同一空間同時使用清淨機與除濕機，兩台機器可以錯開方向，一台負責把空氣往房間深處推，另一台放在回風位置，形成循環，有助於整體效果。

換季前先想清楚家裡最大的困擾，是過敏打噴嚏、客廳人多空氣悶，還是衣物、牆角總是潮濕發霉，再依空間大小與生活習慣，選擇具高效HEPA濾網、智慧偵測，以及符合坪數的 CADR／除濕能力機種，就能打造一套真正符合自家環境的「空氣管理組合」，讓換季不再是過敏與霉味的噩夢，而是好好享受新季節的開始！