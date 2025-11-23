換季感冒是「風寒」還是「風熱」？中醫：辨證論治是關鍵

隨著11月天氣變化，許多民眾開始出現喉嚨發癢、流鼻水等感冒症狀，而感冒不能一概而論，需要透過「辨證論治」才能有效治療，對症下藥才能快速康復。

隨著11月天氣變化，許多民眾開始出現喉嚨發癢、流鼻水等感冒症狀。（示意圖／Pexels）

台北鳴堂中醫體系醫療長周宗翰醫師表示，中醫治療感冒最強的就是「辨證論治」，必須先分清楚是哪一種感冒類型，才能對症下藥，將病邪快速趕出身體，而不是只將症狀暫時壓下去。他進一步解釋，感冒主要可分為風寒感冒和風熱感冒兩大類型。

「風寒感冒的患者通常會明顯怕冷、狂打噴嚏、流清澈的鼻水，痰是白色的。」周宗翰說明，這類型感冒的調理重點是「辛溫解表」，要將體內的寒氣逼出來。在家可以喝點溫熱的黑糖薑茶幫助微微發汗；煮湯或粥時，多放點蔥白，都有助於驅散風寒。

廣告 廣告

至於風熱感冒則是另一種常見類型，周宗翰指出：「風熱感冒的症狀包括喉嚨腫痛、身體發熱、流黃稠的鼻涕，痰是黃色的。」這類型感冒的調理重點是「辛涼解表」，要將身體的熱毒清除，建議可以喝點薄荷茶或菊花茶幫助清熱，多吃梨子、蓮藕等涼潤的食物，避免吃燒烤、油炸等助長火氣的食物。

周宗翰醫師表示，中醫治療感冒最強的就是「辨證論治」，必須先分清楚是哪一種感冒類型，才能對症下藥。（圖／周宗翰臉書）

在中藥調理方面，周宗翰提醒，風寒型常用桂枝湯、葛根湯；風熱型則用銀翹散、桑菊飲。但他特別強調：「藥要專業診斷，請勿自行抓藥！」此外，針灸也能有效緩解感冒不適，針刺合谷、曲池穴可幫助退燒、緩解喉嚨痛；風池穴則能有效改善頭痛與鼻塞。

周宗翰也分享了三項換季不感冒的重要預防措施：注意脖頸保暖，因為脖子後的「風池穴」是風邪最容易入侵的地方；保持充足睡眠，才能養足「正氣」，提升抵抗力；飲食清淡，感冒時避免大魚大肉，讓腸胃好好休息，才能集中力量對抗病毒。

「感冒了，卻分不清楚自己是哪一型？」周宗翰表示，民眾可以到專業中醫診所就診，讓醫師幫忙對症下藥，不只能快速緩解不適，更能調整體質，告別「換季必感冒」的困擾。

延伸閱讀

綠高層吃海產挺高市早苗 栗正傑示警：只對大局有害處

中日交惡！解放軍今起連續2週在渤海黃海進行「軍事任務」

俄防長主導無人機革命！秘密部隊扭轉戰局 烏克蘭優勢盡失