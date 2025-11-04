換季擦再多保養品也難吸收？ 無針導入保養告別敏感肌





【NOW健康 黃子琳／台北報導】每逢秋冬換季，肌膚常出現乾燥、紅癢、脫屑等問題，敏感肌族群更是首當其衝。許多人即便層層塗抹精華乳霜，肌膚依然緊繃粗糙，究竟問題出在哪裡？仲夏醫美診所黃仲立醫師指出，關鍵在於肌膚吸收能力不足，導致保養成分無法真正深入肌底發揮作用。



秋冬季節敏感肌常見紅腫癢 保養品塗很多為何還是不見效？



黃仲立醫師說明，秋冬季節由於溫差大、空氣濕度下降，皮脂膜會變薄，導致肌膚天然屏障功能失衡，水分容易流失，肌膚容易出現緊繃、乾燥甚至紅癢的狀況，特別是敏感肌本身結構較脆弱，對外界變化反應更為明顯。

許多患者在就診時反應，已經擦了精華液和乳霜，但肌膚還是乾，黃仲立醫師解釋，因為傳統保養品多停留在角質層表面，最多形成一層保護膜，缺乏有效的滲透機制，無法送進真正需要修護的肌底層。



啟動吸收機制 客製化保養符合個別需求



所幸針對上述問題，因為科技日新月異，目前已有解決的方式。黃仲立醫師表示，現在許多無針水光療程，可以透過紅外線、微電流、壓力、熱等原理，讓精華可以更被應用，目前臨床上就有許多非侵入式導入技術，例如美塑超導3.0，透過微電流或水通道原理，協助精華液中的成分被肌膚更有效地應用，突破一般保養僅停留於表層的限制。





▲黃仲立醫師表示，透過無針導入療程，以ETM水合滲透技術，能將有效成分透過微晶體水通滲透與電穿孔作用送達肌膚深層，真正啟動細胞主動吸收機制。（圖／黃仲立醫師提供）



「這類型的無針水光的關鍵技術，在於它能幫助吸收養分與水分，達到更深層、持久的修護。」黃仲立醫師說，許多患者在療程後回饋，肌膚明顯更水潤透亮，上妝更服貼，甚至連保養品的吸收力也變好了。同時，可依照不同膚況，客製化搭配導入精華，達到有針對性的保養效果。例如：



▸敏感泛紅肌： 導入外泌體精華，舒緩敏感、穩定肌膚。

▸乾燥缺水肌： 搭配蝸牛黏液精華，提升保濕與鎖水力。

▸膚質老化鬆弛： 使用PDRN再生因子，活化肌膚組織、促進修復。

▸脆弱易受損肌膚： 選擇積雪草萃取精華，強化屏障、減少發炎。



非侵入式無針導入療程敏感肌膚也適用 33歲空姐成功擺脫敏感肌困擾



許多敏感肌患者對導入療程存在疑慮，擔心刺激或副作用，對此，黃仲立醫師強調，無針導入療程屬於非侵入式技術，無針、無出血、無恢復期，一般敏感肌膚也能安心施作。



黃仲立醫師分享真實案例，一名33歲空姐，長期為敏感肌困擾，換季時臉頰總是紅癢、脫屑，試過多款敏感肌專用保養品皆無顯著改善，且因工作忙碌不適合術後需恢復的療程。評估後建議進行無針導入美容療程，搭配積雪草與PDRN精華導入，僅2至3次療程，泛紅乾癢情形已明顯改善，她也開心表示，這是自己第一次換季時皮膚沒有爆紅，日常保養也不再被癢感困擾。



醫美術後搭配美塑超導3.0修護保養 有助肌膚更快恢復、重建屏障



「黃仲立醫師提醒，敏感肌族群若能定期進行適合的保養與護理，有助於在換季時維持肌膚穩定。」根據黃仲立醫師的臨床治療經驗，許多敏感肌患者在定期做這項療程後，整體膚況越來越穩定，不僅保養吸收變好，細紋也減少，看起來更透亮、年輕。值得一提的是，無針導入療程不僅能作為單獨療程，也能與多項醫美療程搭配：



▸雷射與光療術後： 加速修復、緩解乾燥不適。

▸音波、電波療程後： 提升膠原蛋白再生環境。

▸日常保養前導： 提升精華液與乳霜的吸收與滲透。



黃仲立醫師分析，這樣的醫療和美容療程搭配，可以幫助肌膚更快恢復健康、重建屏障，可說是敏感肌族群與術後修護的黃金搭配。



需要特別注意的是，若有急性發炎、濕疹、開放性傷口等狀況，應先控制病灶後再進行療程，以確保安全與效果；施作前做好找專業醫師評估，找出最適合自己的療程。



無針導入成為深層保養新趨勢 醫叮嚀敏感肌族群秋冬保養注意事項



隨著現在醫美強調「低侵入、低痛感、高效率」，黃仲立醫師認為，無針導入療程是全新的保養方向：以無針方式進行深層導入，安全、溫和、無恢復期，達到精準補充養分，強化肌膚底層機能，對怕打針及敏感肌族群來說，是接受度很高的方式。相信無針導入這樣非侵入式療程，能在敏感肌管理與肌膚健康維護方面，扮演重要角色。



最後，黃仲立醫師給敏感肌族群的秋冬保養小叮嚀，避免使用強效去角質或皂鹼性清潔品，改用胺基酸系溫和潔膚產品；保濕及防曬為每日必備，若選擇合適的導入保養方式搭配日常護理，通常能更好地維持肌膚狀態與穩定度。



# 首圖來源／黃仲立醫師提供



