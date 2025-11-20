換季狂掉髮怕禿頭？營養師揭「4類食物」 養出秀髮、更有精神

記者鄭玉如／台北報導

換季期間容易掉髮，不免讓人感到擔心。營養師彭逸珊提到，頭髮有一定的週期會自然掉落，但若嚴重掉髮，飲食方面可多攝取「蛋白質、礦物質鋅、B群、生物素」，吃出健康秀髮，另外，避免過度節食與攝取太多的精緻糖，恐導致頭髮養份不夠。

彭逸珊在臉書粉專提到，許多人在換季時，容易出現掉髮狀況，難免擔心有禿頭風險，不過頭髮其實有一定的週期會自然掉落，落髮問題若太嚴重，可多攝取「蛋白質」，其為頭髮結構的主材料，每餐都要有，如豆腐、豆漿、魚類、肉類、雞蛋、乳製品每天輪流吃。

廣告 廣告

再來是「礦物質鋅」，幫助細胞代謝、輔助蛋白質合成，富鋅食材包括牡蠣、南瓜、瘦肉、堅果。還有「B群」，身體把食物轉換成能量的關鍵角色，可以選擇深色蔬菜、全麥麵包、糙米飯，不只讓人有精神，頭髮也更健康。最後是「生物素」，如雞蛋、肉類、牛奶，使頭髮不易斷裂。

彭逸珊提醒，不要攝取生蛋白，含有抗生物素，會妨礙身體吸收生物素，一定要煮熟再吃，安全又健康，也要避免過度節食及精製糖，都會導致頭髮養份不夠，少吃精製糖，適度控制飲食，才能擁有美麗秀髮和好身材。養髮不只是外用清潔保養，更要從「吃」開始。

更多三立新聞網報導

被主人忘了！忠犬待街角「苦等60天」 落寞身影鄰居淚崩

「3習慣」活化長壽基因！醫大推：吃可可、紅酒逆齡

不是腦控制！熬夜越想吃 研究：「1元凶」害暴食、毒素入侵

獨家／中山女高最愛「外送3美食」！營養師：看似清爽卻是熱量炸彈

