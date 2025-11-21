換季穿靴子竟脫皮、裂開 「一票苦主哀號」 達人建議2方式才耐穿

每到換季時節，都會把暫時不穿的衣褲、鞋子收進櫥櫃，等到適合的季節到來再拿出來穿。有一名女網友發文表示，日前將冬天要穿的靴子拿出來穿，卻可能因為放太久，穿到一半竟然脫皮、裂開，讓她非常傻眼。貼文一出引發討論，不少苦主也有同樣的情況，內行人建議選擇真皮，並定期塗乳液保養。

原PO在Threads表示，日前從台中搭車到台北，出門前特地將冬天要穿的靴子拿出來穿，但明明有事先檢查過都沒事，怎麼一到台北靴子竟然裂開，讓她非常傻眼。從原PO貼出的影片和照片看到，靴子的腳踝處嚴重「脫皮」，甚至還裂開，還好回到台中後並沒有更嚴重。她也提醒女性朋友們，冬天要把靴子拿出來穿的時候，一定要檢查清楚。

貼文引來許多人的共鳴，不少苦主分享畫面哀嘆，「明明前一天才檢查，到機場直接解體」、「靴子出門前都好好的，我還是去參加婚禮，結束才發現皮整個碎光光，好丟臉」、「我以為只有我是受害者，沒想到那麼多人都有這個問題，壞了二雙靴只好用普發現金換新的了」、「我是很尷尬的皮褲…到公司才ㄆㄧㄚˇ連到後面」、「上周要出國搭飛機的那一天，甚至還沒到機場就開口笑，只好穿著拖鞋上飛機到日本買鞋子」

有內行人留言建議，超過2年以上合成皮的鞋子，久久拿出來穿以前要先搓搓看，如果皮有明顯軟掉、被搓掉了，就直接丟棄，因為這樣的鞋子皮開了，底也很容易脫膠。她呼籲可以買真皮的，每幾個月幫鞋子塗一點乳液保養一下，這樣才不會太久沒拿出來穿而報銷。

由 @isabellathatgirll 發佈 在 Threads 查看

