換季耳鼻喉患者爆量1.5倍！ 冒「四大症狀」恐出大事
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
秋冬換季，忽冷忽熱、早晚溫差大，許多人常出現鼻塞、流鼻水、耳悶、喉嚨乾癢甚至反覆咳嗽的困擾，卻搞不清楚什麼時候該尋求專業醫師協助？國泰醫院耳鼻喉科主治醫師王文弘指出，如果出現「症狀持續超過10天」、「高燒不退」、「劇烈疼痛」、「呼吸困難或胸悶」四大警訊，請勿自行判斷，應儘快就醫。
國泰醫院耳鼻喉科統計，每年10月至隔年2月，過敏性鼻炎與鼻腔相關問題的就診率會增加超過1.5倍，許多患者因此夜眠不安、工作效率下降。
王文弘說，秋冬交替之所以耳鼻喉問題特別多，主要是溫差變化影響鼻腔黏膜，由於早晚溫差可達10度以上，鼻腔血管收縮與擴張頻繁，導致鼻黏膜變得敏感，容易出現鼻塞、流涕與打噴嚏。另外，空氣乾燥溼度低，加上台灣北部東北季風帶來大量懸浮微粒與過敏原，造成鼻腔及喉嚨乾燥、搔癢，也會增加上呼吸道感染風險，甚至室內空調與暖氣，進一步誘發鼻炎症狀。
王文弘強調，秋冬季節的耳鼻喉問題雖然常見，但只要掌握正確的預防與應對之道，就能大幅降低生病的機率。尤其要學會掌握什麼時候該尋求專業醫師協助的正確時機點。
王文弘指出，包括症狀持續超過10天：感冒症狀若長時間未改善，可能已經併發其他問題，如鼻竇炎或肺炎。高燒不退： 持續高燒超過3天，或體溫超過38.5℃，可能是細菌感染的警訊。劇烈疼痛： 臉部、耳朵或喉嚨出現劇烈疼痛，可能代表感染加劇。呼吸困難或胸悶： 呼吸道感染影響到下呼吸道，應立即就醫。
醫師建議，勤洗手是阻斷病毒傳播最有效的方法。此外，早晚出門，記得戴上圍巾或穿著高領衣物，保護頸部與呼吸道。在室內，可以使用空氣清淨機來過濾過敏原，並利用加濕器保持空氣濕度，緩解鼻腔與喉嚨的乾燥不適。若沒有加濕器，也可以在室內放一盆水或溼毛巾，達到類似效果，或勤用生理食鹽水洗鼻，對於過敏性鼻炎或慢性鼻炎患者，洗鼻能顯著改善症狀。
最重要的是，醫師強調，規律的運動不僅能提升心肺功能，更能增強身體的免疫力。不過，秋冬戶外運動時要注意保暖，避免因流汗後吹風而著涼。多攝取富含維生素C的蔬果（如柑橘、芭樂、花椰菜），有助於提升免疫功能，同時，保持充足的水分攝取，潤滑喉嚨，稀釋痰液，有助於呼吸道黏膜的健康。
照片來源：示意照／翻攝自Pexels
