換季肌膚乾癢水光針補水 醫師提醒重視專業與安全
46 歲的吳小姐因換季造成肌膚乾燥、泛紅與搔癢，本想遠赴國外施作水光針改善膚況，但因擔心風險而遲遲未決。後在親友推薦下於國內接受治療，不僅順利改善膚質，也終於擺脫長期不適。醫師提醒，水光針確實能在換季時快速補水，但需了解正確原理與風險，由具專業資格的皮膚科醫師操作才能兼顧美觀與安全。
仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科與美容醫學中心主任、也是林口長庚皮膚外科醫師黃昭瑜表示，季節交替時，濕度與溫度變化容易使皮膚變得粗糙、乾裂或敏感，水光針因能迅速補水而備受青睞。水光針源自「中胚層療法」（Mesotherapy），利用細針將玻尿酸或其他活性成分注射到真皮淺層，突破保養品受限於角質層的限制，使成分真正進入皮膚內部，達到立即保濕、改善膚質的效果，就像替皮膚補上一劑「營養針」。
然而，水光針產品種類繁多，品質也參差不齊。黃昭瑜主任指出，玻尿酸的交聯程度會影響質地與安全性。高交聯玻尿酸較硬，常用於填補塑形，若誤用於水光針可能造成顆粒感；低交聯或未交聯玻尿酸則較符合人體天然狀態，適合均勻補水且較不易形成結節。他建議選擇國際大藥廠製造、具品質把關的產品，才能確保穩定性與安全。
針對部分民眾選擇赴韓國施作水光針，黃昭瑜主任提醒，跨國醫美潛藏多項風險，包括感染、產品來源不透明、注射不均造成顆粒感，以及返國後不易追蹤或處置術後問題。他強調，在國內選擇合法醫療院所與皮膚科專科醫師，不僅能確保產品來源，術後若有紅腫或過敏，也能立即獲得處理。
黃昭瑜主任說，水光針雖看似簡單，但注射深度、劑量與位置皆需依膚況調整，醫師必須熟悉皮膚結構及產品特性，才能避免血管阻塞、過度腫脹等併發症。正規醫療院所具備無菌環境與合法產品來源，也是維護安全的重要保障。他呼籲民眾，在追求美麗的同時，更應重視治療的專業性與可追蹤性，唯有安全與專業，才能讓肌膚真正健康、穩定並持續散發光澤。（張文祿報導）
